Белгородка напрасно судилась с бывшим мужем ради поездки с сыном в США

Posted 1 октября 2019, 10:45
Published 1 октября 2019, 10:45
Modified 20 августа 2024, 01:21
Updated 20 августа 2024, 01:21
Мать семилетнего мальчика попросила суд разрешить сыну выезд за границу без согласия отца. Она собирается в 2020 году поехать в США к родственникам, но отец ребёнка отказывается подписать согласие на выезд за границу.
Суд в иске женщине отказал. Не предоставив своё разрешение на выезд сына за границу, отец не нарушил его прав. Дело в том, что для поездки ребёнку этот документ не нужен.
Российское законодательство не запрещает выезд несовершеннолетнего за пределы страны в сопровождении одного из родителей без нотариально заверенного согласия второго родителя. Отец может помешать выезду, только оформив заявление о несогласии на выезд сына из страны. С таким заявлением мужчина никуда не обращался.
Но женщина подала апелляцию в областной суд, который оставил решение суда первой инстанции в силе. По международным нормам нотариально заверенное согласие второго родителя для въезда ребёнка в США и получения им визы тоже не требуется.
Получается, что мать ребёнка обращалась в суд напрасно.