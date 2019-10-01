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Posted 1 октября 2019, 10:45

Published 1 октября 2019, 10:45

Modified 20 августа 2024, 01:21

Updated 20 августа 2024, 01:21

Белгородка напрасно судилась с бывшим мужем ради поездки с сыном в США

Белгородка напрасно судилась с бывшим мужем ради поездки с сыном в США

1 октября 2019, 10:45
Фото: Медиахолдинг 1Mi.
Сюжет
Суд
Оказалось, что родитель имеет право выехать с ребёнком за границу без официального согласия второго родителя.

Мать семилетнего мальчика попросила суд разрешить сыну выезд за границу без согласия отца. Она собирается в 2020 году поехать в США к родственникам, но отец ребёнка отказывается подписать согласие на выезд за границу.

Суд в иске женщине отказал. Не предоставив своё разрешение на выезд сына за границу, отец не нарушил его прав. Дело в том, что для поездки ребёнку этот документ не нужен.

Российское законодательство не запрещает выезд несовершеннолетнего за пределы страны в сопровождении одного из родителей без нотариально заверенного согласия второго родителя. Отец может помешать выезду, только оформив заявление о несогласии на выезд сына из страны. С таким заявлением мужчина никуда не обращался.

Но женщина подала апелляцию в областной суд, который оставил решение суда первой инстанции в силе. По международным нормам нотариально заверенное согласие второго родителя для въезда ребёнка в США и получения им визы тоже не требуется.

Получается, что мать ребёнка обращалась в суд напрасно.

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