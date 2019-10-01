Белгородка напрасно судилась с бывшим мужем ради поездки с сыном в США

Российское законодательство не запрещает выезд несовершеннолетнего за пределы страны в сопровождении одного из родителей без нотариально заверенного согласия второго родителя. Отец может помешать выезду, только оформив заявление о несогласии на выезд сына из страны. С таким заявлением мужчина никуда не обращался.