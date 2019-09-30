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Posted 30 сентября 2019, 17:00

Published 30 сентября 2019, 17:00

Modified 1 декабря 2024, 07:56

Updated 1 декабря 2024, 07:56

Тема дня. Классное руководство в белгородских школах станет «класснее»

Тема дня. Классное руководство в белгородских школах станет «класснее»

30 сентября 2019, 17:00
Фото: Медиахолдинг 1Mi.
Сюжет
Эксклюзив
Учителя смогут рассчитывать на хорошую прибавку уже к зарплате за сентябрь. Но не все.

Новость понедельника — увеличение надбавки за классное руководство для учителей в пять раз. Раньше они получали за это 1 000 рублей, была предусмотрена и оплата классному руководителю за неаудиторную занятость в течение двух часов. В итоге в среднем по региону сложилась сумма в 2 545 рублей, рассказали нам в пресс-службе правительства области.

В ответах на запросы нам рассказывали, что готовится проект по увеличению «ставки» до 5 000 рублей. Теперь Евгений Савченко дал указание это осуществить. Но поскольку доступа к заседаниям малого правительства региона у нас нет, мы поинтересовались подробностями в пресс-службе. Оказалось, что повышение коснётся только тех преподавателей, которые будут заняты в школе полного дня. Мы будем разбираться, какой это процент от всех классных руководителей.

Почему эта тема так важна? Переход на ту самую пресловутую «Доброжелательную школу» вызвал большой отклик и у учителей, и у школьников, и у их родителей. Совсем не доброжелательным был крик души одного из педагогов, который мы использовали для нашей публикации по теме.

Но в любом случае, если кто-то получит за классное руководство уже в октябре 5 000 рублей вместо 1 000, — это будет хорошая новость.

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#Евгений Грицков#Новости#Общество#Евгений Савченко#Эксклюзив#Доплаты#Классное руководство
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