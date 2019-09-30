Тема дня. Классное руководство в белгородских школах станет «класснее»

Posted 30 сентября 2019, 17:00
Published 30 сентября 2019, 17:00
Modified 1 декабря 2024, 07:56
Updated 1 декабря 2024, 07:56
Новость понедельника — увеличение надбавки за классное руководство для учителей в пять раз. Раньше они получали за это 1 000 рублей, была предусмотрена и оплата классному руководителю за неаудиторную занятость в течение двух часов. В итоге в среднем по региону сложилась сумма в 2 545 рублей, рассказали нам в пресс-службе правительства области.
В ответах на запросы нам рассказывали, что готовится проект по увеличению «ставки» до 5 000 рублей. Теперь Евгений Савченко дал указание это осуществить. Но поскольку доступа к заседаниям малого правительства региона у нас нет, мы поинтересовались подробностями в пресс-службе. Оказалось, что повышение коснётся только тех преподавателей, которые будут заняты в школе полного дня. Мы будем разбираться, какой это процент от всех классных руководителей.
Почему эта тема так важна? Переход на ту самую пресловутую «Доброжелательную школу» вызвал большой отклик и у учителей, и у школьников, и у их родителей. Совсем не доброжелательным был крик души одного из педагогов, который мы использовали для нашей публикации по теме.
Но в любом случае, если кто-то получит за классное руководство уже в октябре 5 000 рублей вместо 1 000, — это будет хорошая новость.