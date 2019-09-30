Тема дня. Классное руководство в белгородских школах станет «класснее»

В ответах на запросы нам рассказывали, что готовится проект по увеличению «ставки» до 5 000 рублей. Теперь Евгений Савченко дал указание это осуществить. Но поскольку доступа к заседаниям малого правительства региона у нас нет, мы поинтересовались подробностями в пресс-службе. Оказалось, что повышение коснётся только тех преподавателей, которые будут заняты в школе полного дня. Мы будем разбираться, какой это процент от всех классных руководителей.