Шины, кожа, трикотаж: что должны подключить производители к системе «Честный знак»

Posted 30 сентября 2019, 12:09
Published 30 сентября 2019, 12:09
Modified 20 августа 2024, 02:01
Updated 20 августа 2024, 02:01
В рамках этой работы ведомство подготовило проекты, которые устанавливают правила для импортёров, производителей, оптовых и розничных продавцов. Потребителям же введение маркировки позволит проследить за товаром от стадии изготовления до момента продажи, чтобы убедиться в его легальности.
В числе продукции, маркировка которой может стать обязательной, оказались шины и товары лёгкой промышленности. На портале департамента экономразвития Белгородской области приведены сроки и этапы маркировки.
Так, штрихкоды появятся на одежде из натуральной или композиционной кожи, блузках (блузах и блузонах) трикотажного машинного или ручного вязания, пальто, плащах, куртках, ветровках, штормовках, постельном, столовом, туалетном и кухонном белье, а также шинах и новых резиновых пневматических покрышках.
Для всех перечисленных товаров устанавливается единый срок регистрации в системе «Честный знак» – с 1 декабря 2019 по 31 марта 2020 года (включительно). На подготовку оборудования и подачу заявки на тестирование у участника проекта есть 30 календарных дней с момента регистрации. На тесты отводится два месяца.
Маркировка в добровольном порядке для товаров лёгкой промышленности начинается с 1 апреля, в обязательном – с 1 июля. Для шин сроки несколько иные: 1 марта и 1 ноября.