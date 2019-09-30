Шины, кожа, трикотаж: что должны подключить производители к системе «Честный знак»

Для всех перечисленных товаров устанавливается единый срок регистрации в системе «Честный знак» – с 1 декабря 2019 по 31 марта 2020 года (включительно). На подготовку оборудования и подачу заявки на тестирование у участника проекта есть 30 календарных дней с момента регистрации. На тесты отводится два месяца.