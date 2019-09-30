НДС на фрукты, заявление на отпуск, ДТП по европротоколу: что изменится в октябре

Posted 30 сентября 2019, 06:28
Published 30 сентября 2019, 06:28
Modified 20 августа 2024, 02:01
Updated 20 августа 2024, 02:01
Так, из многоквартирных домов исчезнут хостелы. Чтобы открыть такую гостиницу с 1 октября, придётся подыскивать помещение на первом этаже, переводить его в нежилое и создавать отдельный вход.
В стране начнут работать пять окружных апелляционных и девять кассационных судов общей юрисдикции, а также аналогичные военные суды. Кроме того, с 1 октября граждане страны смогут подавать групповые гражданские иски.
С этого же месяца банки начнут высчитывать долговую нагрузку при решении по выдаче кредита. По необеспеченным займам Центробанк устанавливает увеличенные надбавки к коэффициентам риска.
С 1 октября НДС на фрукты и ягоды снижается до 10 %, тогда как на пальмовое масло увеличивается до 20 %. Последнее повлияет на рост стоимости кондитерских изделий на 5−7 %.
С этого же дня в ГК РФ закрепляется новое понятие – «цифровые права граждан». Под этим понимается возможность распоряжаться, передавать, обременять права граждан в рамках цифровой системы без участия третьих лиц. Также добавляется понятие «самоисполняемая сделка».
В Трудовой кодекс вносится поправка, позволяющая гражданам подавать заявления на отпуск и увольнение в электронном виде. Аналогично работодатель вправе отозвать сотрудника из отпуска в экстренных ситуациях. Неиспользованный отдых последний может использовать до конца года или перебросить на следующий.
Для оформления ДТП по европротоколу потребуется система ГЛОНАСС или специальное мобильное приложение. К слову, разногласия больше не являются помехой.
С 14 октября в 21 регионе начинается заключительный этап перехода на цифровое телевещание.
До 26 октября владельцы дронов, ввезённых в РФ или произведённых здесь до 27 сентября 2019 года, обязаны поставить устройства на учёт в Росавиацию.