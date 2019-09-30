НДС на фрукты, заявление на отпуск, ДТП по европротоколу: что изменится в октябре

В Трудовой кодекс вносится поправка, позволяющая гражданам подавать заявления на отпуск и увольнение в электронном виде. Аналогично работодатель вправе отозвать сотрудника из отпуска в экстренных ситуациях. Неиспользованный отдых последний может использовать до конца года или перебросить на следующий.