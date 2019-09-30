Конкуренцию в Белгородской области будут развивать по «дорожной карте»

В «дорожную карту» вошли мероприятия по развитию рынков регионального и муниципального уровня, повышению качества товаров и услуг, созданию условий для здоровой и добросовестной конкуренции, а также снижению административных барьеров и давления со стороны доминирующих участников рынка. Сюда же добавили и стимулирование инноваций, отметили в региональном департаменте экономразвития.