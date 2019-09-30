Конкуренцию в Белгородской области будут развивать по «дорожной карте»

Posted 30 сентября 2019, 10:45
Published 30 сентября 2019, 10:45
Modified 20 августа 2024, 00:19
Updated 20 августа 2024, 00:19
В пятницу, 27 сентября, участники встречи подняли тему развития конкуренции и улучшения инвестиционного климата. В целях решения данного вопроса разработан проект постановления губернатора Белгородской области, который утверждает список товарных рынков и план мероприятий «дорожной карты» на 2019−2021 годы.
В «дорожную карту» вошли мероприятия по развитию рынков регионального и муниципального уровня, повышению качества товаров и услуг, созданию условий для здоровой и добросовестной конкуренции, а также снижению административных барьеров и давления со стороны доминирующих участников рынка. Сюда же добавили и стимулирование инноваций, отметили в региональном департаменте экономразвития.
Ещё одним вопросом, рассмотренным на заседании, стала борьба с фальсифицированной мясной и молочной продукцией в Белгородской области. В частности, речь шла о мерах по недопущению закупок таких товаров в бюджетные учреждения.