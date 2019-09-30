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Posted 30 сентября 2019, 10:45

Published 30 сентября 2019, 10:45

Modified 20 августа 2024, 00:19

Updated 20 августа 2024, 00:19

Конкуренцию в Белгородской области будут развивать по «дорожной карте»

Конкуренцию в Белгородской области будут развивать по «дорожной карте»

30 сентября 2019, 10:45
Фото: Медиахолдинг 1Mi.
Этот вопрос обсуждался на заседании областного межведомственного совета по защите интересов субъектов малого и среднего предпринимательства.

В пятницу, 27 сентября, участники встречи подняли тему развития конкуренции и улучшения инвестиционного климата. В целях решения данного вопроса разработан проект постановления губернатора Белгородской области, который утверждает список товарных рынков и план мероприятий «дорожной карты» на 2019−2021 годы.

В «дорожную карту» вошли мероприятия по развитию рынков регионального и муниципального уровня, повышению качества товаров и услуг, созданию условий для здоровой и добросовестной конкуренции, а также снижению административных барьеров и давления со стороны доминирующих участников рынка. Сюда же добавили и стимулирование инноваций, отметили в региональном департаменте экономразвития.

Ещё одним вопросом, рассмотренным на заседании, стала борьба с фальсифицированной мясной и молочной продукцией в Белгородской области. В частности, речь шла о мерах по недопущению закупок таких товаров в бюджетные учреждения.

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#Новости#Экономика#Проект#Конкуренция#Дорожная карта
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