В Белгороде ВАЗ врезался в эвакуатор

В 14:45 на улице Волчанской в Белгороде ВАЗ-21099 «догнал» эвакуатор, у 45-летнего водителя легкового авто взяли кровь на анализ. Ещё одно ДТП в областном центре произошло в 18:20 на Михайловском шоссе. «Форд Фокус» столкнулся с «Дэу Эсперо». Травмы получили пассажирки «Форда» 67 и 73 лет.