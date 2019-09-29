В Белгороде ВАЗ врезался в эвакуатор

Смертельное ДТП случилось на улице Заводской посёлка Троицкий Губкинского горокруга. По предварительным данным областного управления ГИБДД, около 20:00 «Шевроле Ланос» сбил 69-летнего пешехода, который переходил дорогу в неположенном месте. Мужчина погиб.
В 08:30 на ул. Григория Орджоникидзе в селе Роговатое Старооскольского горокруга 19-летний молодой человек на мопеде «Альфа» врезался в опору линии электропередачи. Его отвезли в больницу.
В 14:45 на улице Волчанской в Белгороде ВАЗ-21099 «догнал» эвакуатор, у 45-летнего водителя легкового авто взяли кровь на анализ. Ещё одно ДТП в областном центре произошло в 18:20 на Михайловском шоссе. «Форд Фокус» столкнулся с «Дэу Эсперо». Травмы получили пассажирки «Форда» 67 и 73 лет.
Чуть позже, около 21:00, вблизи «Сити Молла» в Белгороде 18-летний водитель за рулём «Лады Приоры» сбил 18-летнего пешехода и скрылся. Позже сотрудники ГИБДД нашли нарушителя.
В селе Хмелевое Красненского района 59-летний водитель «Лады Приоры» отвлёкся от управления автомобилем, выехал на полосу встречного движения и сбил 20-летнюю девушку на обочине. Водитель скрылся с места ДТП, но позже его нашли. В Старооскольском горокруге ВАЗ-2105 сбил 10-летнего ребёнка на велосипеде.