В России выросло количество мошеннических звонков с подменой номера

Posted 27 сентября 2019, 11:44
Published 27 сентября 2019, 11:44
Modified 20 августа 2024, 03:18
Updated 20 августа 2024, 03:18
С июля по август ЦБ отправил операторам связи сведения о более 2,5 тыс. номеров, с которых клиенты банков получили звонки. Результатом стала блокировка 218 номеров, а также введение ограничений на использование финансовых сервисов в отношении 59. Подмену номера банка подтвердили в 198 случаях, уточняет «Коммерсантъ».
Тем не менее Центробанк оказался недоволен работой операторов, заявив, что во многих случаях меры не принимались из-за «отсутствия правовых оснований». Однако представители «Билайна» заявили, что регулятор часто предоставлял «технически некорректные» номера: иногда он просил блокировать телефоны, которые кредитные организации используют для связи с клиентами.
Однако в сентябре бум мошеннических звонков с подменой номера только увеличился. Ранее активность наблюдалась в середине лета – тогда доля достигла 35 % от общего числа мошеннических звонков.