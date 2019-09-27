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Posted 27 сентября 2019, 11:44

Published 27 сентября 2019, 11:44

Modified 20 августа 2024, 03:18

Updated 20 августа 2024, 03:18

В России выросло количество мошеннических звонков с подменой номера

В России выросло количество мошеннических звонков с подменой номера

27 сентября 2019, 11:44
Фото: Медиахолдинг 1Mi.
Регулятор рассказал о расширении масштабов преступной схемы.

С июля по август ЦБ отправил операторам связи сведения о более 2,5 тыс. номеров, с которых клиенты банков получили звонки. Результатом стала блокировка 218 номеров, а также введение ограничений на использование финансовых сервисов в отношении 59. Подмену номера банка подтвердили в 198 случаях, уточняет «Коммерсантъ».

Тем не менее Центробанк оказался недоволен работой операторов, заявив, что во многих случаях меры не принимались из-за «отсутствия правовых оснований». Однако представители «Билайна» заявили, что регулятор часто предоставлял «технически некорректные» номера: иногда он просил блокировать телефоны, которые кредитные организации используют для связи с клиентами.

Однако в сентябре бум мошеннических звонков с подменой номера только увеличился. Ранее активность наблюдалась в середине лета – тогда доля достигла 35 % от общего числа мошеннических звонков.

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#Новости#Общество#Билайн#Цб#Мошенники#Звонки#Банки
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