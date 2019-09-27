В России выросло количество мошеннических звонков с подменой номера

Тем не менее Центробанк оказался недоволен работой операторов, заявив, что во многих случаях меры не принимались из-за «отсутствия правовых оснований». Однако представители «Билайна» заявили, что регулятор часто предоставлял «технически некорректные» номера: иногда он просил блокировать телефоны, которые кредитные организации используют для связи с клиентами.