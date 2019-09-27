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Posted 27 сентября 2019, 10:15

Published 27 сентября 2019, 10:15

Modified 1 декабря 2024, 08:11

Updated 1 декабря 2024, 08:11

В Белгородском районе неизвестный водитель сбил пешехода и скрылся

В Белгородском районе неизвестный водитель сбил пешехода и скрылся

27 сентября 2019, 10:15
Фото: Медиахолдинг 1Mi.
Сюжет
ДТП
Инцидент произошёл рано утром 26 сентября в посёлке Разумное.

По предварительной информации, на нерегулируемом перекрёстке на ул. Плешкова неустановленный водитель выехал на встречную полосу, где сбил 24-летнего мужчину. С места происшествия машина скрылась, пешеход получил травмы.

Как рассказали в Госавтоинспекции, за минувшие сутки произошло ещё несколько ДТП, два из которых закончились печально. Так, на 96 км трассы Новый Оскол – Валуйки – Ровеньки в Вейделевском районе 61-летний водитель ВАЗ-2110 выехал на встречку и врезался в КамАЗ с прицепом. Жертвами аварии стали сам мужчина, а также его пассажирки – 53 и 61-летние женщины. В больницу попали 54-летний водитель грузовой машины и 34-летний пассажир ВАЗа.

Причиной другой аварии стал небезопасный скоростной режим: на 93 км дороги Белгород – Новый Оскол – Советское в Новооскольском горокруге 33-летний водитель Hyundai не справился с управлением и выехал на обочину, после чего машина опрокинулась. Полученные мужчиной травмы оказались несовместимы с жизнью.

Вечером в четверг на 683 км ФАД М2 «Крым» в Белгородском районе 34-летний водитель Opel Vectra врезался в металлическое ограждение. По предварительным данным, он не выбрал безопасную скорость и не справился с управлением.

В селе Головчино Грайворонского городского округа на перекрёстке улиц Карла Маркса и Смирнова 49-летний водитель Hyundai Solaris не предоставил преимущества 62-летнему мотоциклисту. В результате столкновения второй мужчина получил травмы.

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#Новости#ДТП#Происшествия#Аварии#КамАЗ
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