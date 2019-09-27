В Белгородском районе неизвестный водитель сбил пешехода и скрылся

Как рассказали в Госавтоинспекции, за минувшие сутки произошло ещё несколько ДТП, два из которых закончились печально. Так, на 96 км трассы Новый Оскол – Валуйки – Ровеньки в Вейделевском районе 61-летний водитель ВАЗ-2110 выехал на встречку и врезался в КамАЗ с прицепом. Жертвами аварии стали сам мужчина, а также его пассажирки – 53 и 61-летние женщины. В больницу попали 54-летний водитель грузовой машины и 34-летний пассажир ВАЗа.