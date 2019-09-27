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Posted 27 сентября 2019, 06:45

Published 27 сентября 2019, 06:45

Modified 20 августа 2024, 03:18

Updated 20 августа 2024, 03:18

Россиянам запретили курить на балконах

Россиянам запретили курить на балконах

27 сентября 2019, 06:45
Фото: Медиахолдинг 1Mi.
Сюжет
МЧС
Корректировки в правила противопожарного режима одобрил российский кабмин.

По новым требованиям, на балконах и лоджиях общежитий, отелей и квартир запрещено использовать открытый огонь. То есть жарить шашлыки, зажигать свечи и курить сигареты теперь нельзя, уточняют «Новые известия». При этом запрет, инициатором которого выступило МЧС, не распространяется на места для курения.

Правила устанавливают и новые требования к обеспечению пожарной безопасности в медучреждениях и кинотеатрах. Так, палаты для тяжелобольных и детей необходимо размещать на первых этажах, а посетителям кинотеатров будут рассказывать о действиях в случае пожара перед сеансом.

Изменения начнут действовать с 1 октября. Нарушителям грозит штраф.

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#Новости#Общество#МЧС#Курение#Огонь#Запрет#Правительство РФ#Балконы
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