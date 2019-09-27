Россиянам запретили курить на балконах

По новым требованиям, на балконах и лоджиях общежитий, отелей и квартир запрещено использовать открытый огонь. То есть жарить шашлыки, зажигать свечи и курить сигареты теперь нельзя, уточняют «Новые известия». При этом запрет, инициатором которого выступило МЧС, не распространяется на места для курения.