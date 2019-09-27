Россиянам запретили курить на балконах

Posted 27 сентября 2019, 06:45
Published 27 сентября 2019, 06:45
Modified 20 августа 2024, 03:18
Updated 20 августа 2024, 03:18
По новым требованиям, на балконах и лоджиях общежитий, отелей и квартир запрещено использовать открытый огонь. То есть жарить шашлыки, зажигать свечи и курить сигареты теперь нельзя, уточняют «Новые известия». При этом запрет, инициатором которого выступило МЧС, не распространяется на места для курения.
Правила устанавливают и новые требования к обеспечению пожарной безопасности в медучреждениях и кинотеатрах. Так, палаты для тяжелобольных и детей необходимо размещать на первых этажах, а посетителям кинотеатров будут рассказывать о действиях в случае пожара перед сеансом.
Изменения начнут действовать с 1 октября. Нарушителям грозит штраф.