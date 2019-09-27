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Posted 27 сентября 2019, 13:29

Published 27 сентября 2019, 13:29

Modified 20 августа 2024, 00:40

Updated 20 августа 2024, 00:40

Рецидивист получил шесть лет тюрьмы за 38 краж под Белгородом

Рецидивист получил шесть лет тюрьмы за 38 краж под Белгородом

27 сентября 2019, 13:29
Фото: Медиахолдинг 1Mi.
Сюжет
Суд
Вместе с сообщниками он взламывал окна и двери домов в Белгородском районе и Яковлевском горокруге.

Подсудимый Б. за полгода вместе с товарищами совершил 38 краж из жилых и строящихся домов в двух районах. В дома они проникали, взламывая окна и двери. Оттуда выносили строительные материалы, электроинструменты и продукты питания.

Общая сумма ущерба составила около 1 млн рублей. Суд назначил мужчине шесть лет лишения свободы в колонии строгого режима. Удовлетворили и гражданские иски потерпевших о возмещении имущественного вреда.

В счёт погашения арестован автомобиль подсудимого, который тот использовал при хищениях, сообщили в пресс-службе Белгородского районного суда.

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#Новости#Происшествия#Белгородский район#Суд#Рецидивист#Яковлевский городской округ
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