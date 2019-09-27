Рецидивист получил шесть лет тюрьмы за 38 краж под Белгородом

Posted 27 сентября 2019, 13:29
Published 27 сентября 2019, 13:29
Modified 20 августа 2024, 00:40
Updated 20 августа 2024, 00:40
Подсудимый Б. за полгода вместе с товарищами совершил 38 краж из жилых и строящихся домов в двух районах. В дома они проникали, взламывая окна и двери. Оттуда выносили строительные материалы, электроинструменты и продукты питания.
Общая сумма ущерба составила около 1 млн рублей. Суд назначил мужчине шесть лет лишения свободы в колонии строгого режима. Удовлетворили и гражданские иски потерпевших о возмещении имущественного вреда.
В счёт погашения арестован автомобиль подсудимого, который тот использовал при хищениях, сообщили в пресс-службе Белгородского районного суда.