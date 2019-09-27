Наталия Зубарева: Образ жизни мужчин вызывает большие опасения

Высокий показатель смертности среди мужчин приводит к тому, что общая продолжительность жизни мужчин более чем на 10 лет меньше, чем у женщин, и на семь лет меньше, чем у мужчин в новых странах Евросоюза. Ирина Николаева, заместитель начальника департамента — начальник управления организации медицинской помощи департамента здравоохранения и социальной защиты населения