Наталия Зубарева: Образ жизни мужчин вызывает большие опасения

По данным, представленным Ириной Николаевой, начальником управления организации медицинской помощи, мужчины в четыре раза чаще умирают от таких инфекционных заболеваний, как ВИЧ, туберкулёз, а также от внешних причин. А уровень травматической смертности в регионе в четыре раза выше, чем во Франции и США.
Высокий показатель смертности среди мужчин приводит к тому, что общая продолжительность жизни мужчин более чем на 10 лет меньше, чем у женщин, и на семь лет меньше, чем у мужчин в новых странах Евросоюза. Ирина Николаева, заместитель начальника департамента — начальник управления организации медицинской помощи департамента здравоохранения и социальной защиты населения
По мнению Ирины Николаевой, сохранение здоровья мужского населения региона должно стать приоритетным направлением работы в муниципалитетах области.
Также по данной проблеме высказалась Наталия Зубарева. Виной всему, по мнению чиновницы, неправильный образ жизни мужского населения. А для улучшения ситуации необходима совместная работа муниципальных образований и медицинских организаций, а также большее вовлечение мужчин в деятельность семьи.
— Образ жизни мужчин вызывает сегодня большие нарекания и опасения. Смена традиционного досуга на более здоровый, на более позитивный — один из самых действенных инструментов.
Наталия Зубарева, заместитель губернатора Белгородской области — начальник департамента здравоохранения и социальной защиты населения