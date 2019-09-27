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На СГОКе прошёл конкурс среди слесарей-ремонтников

27 сентября 2019, 08:50
Фото: Стойленский ГОК
На Стойленском ГОКе (входит в Группу НЛМК) в конкурсе профессионального мастерства выбрали лучшего слесаря-ремонтника.

Заявки на участие в профсоревновании подали более 50 работников из подразделений дирекции ремонтного комплекса.

Первым этапом конкурса стало тестирование с теоретическими вопросами, по результатам которого в финал вышли 10 претендентов на победу. Второй этап предполагал выполнение практического задания: в течение 30 минут финалистам требовалось собрать и разобрать редуктор – устройство, которое применяется для снижения частоты вращения двигателя и повышения крутящего момента.

Жюри оценивало качество и скорость выполнения задания финалистами, а также применение средств индивидуальной защиты и соблюдение правил охраны труда и промышленной безопасности.

В итоге победу в профессиональном конкурсе одержал Алексей Медведев. Второе место завоевал Михаил Алабин, на третьем месте оказался Сергей Коршиков. В номинации «Лучший молодой рабочий» победил 23-летний Евгений Сидоров.

Фоторепортаж о конкурсе можно посмотреть здесь.

Победители конкурса получили корпоративные знаки отличия «НЛМК-PRO», дипломы и памятные подарки. Кроме того, призёрам выплачены денежные премии и предусмотрены надбавки к тарифной ставке за профессиональное мастерство в размере от 20 до 30 %, которые они будут получать в течение года.

Справка. Стойленский ГОК (предприятие Группы НЛМК) входит в тройку ведущих российских предприятий по добыче железной руды. Доля комбината в общероссийском производстве железорудной продукции превышает 18 %.

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