На СГОКе прошёл конкурс среди слесарей-ремонтников

Заявки на участие в профсоревновании подали более 50 работников из подразделений дирекции ремонтного комплекса.
Первым этапом конкурса стало тестирование с теоретическими вопросами, по результатам которого в финал вышли 10 претендентов на победу. Второй этап предполагал выполнение практического задания: в течение 30 минут финалистам требовалось собрать и разобрать редуктор – устройство, которое применяется для снижения частоты вращения двигателя и повышения крутящего момента.
Жюри оценивало качество и скорость выполнения задания финалистами, а также применение средств индивидуальной защиты и соблюдение правил охраны труда и промышленной безопасности.
В итоге победу в профессиональном конкурсе одержал Алексей Медведев. Второе место завоевал Михаил Алабин, на третьем месте оказался Сергей Коршиков. В номинации «Лучший молодой рабочий» победил 23-летний Евгений Сидоров.
Победители конкурса получили корпоративные знаки отличия «НЛМК-PRO», дипломы и памятные подарки. Кроме того, призёрам выплачены денежные премии и предусмотрены надбавки к тарифной ставке за профессиональное мастерство в размере от 20 до 30 %, которые они будут получать в течение года.
Справка. Стойленский ГОК (предприятие Группы НЛМК) входит в тройку ведущих российских предприятий по добыче железной руды. Доля комбината в общероссийском производстве железорудной продукции превышает 18 %.