На СГОКе прошёл конкурс среди слесарей-ремонтников

Победители конкурса получили корпоративные знаки отличия «НЛМК-PRO», дипломы и памятные подарки. Кроме того, призёрам выплачены денежные премии и предусмотрены надбавки к тарифной ставке за профессиональное мастерство в размере от 20 до 30 %, которые они будут получать в течение года.