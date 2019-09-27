ГК «Агро-Белогорье» отдала «Каскаду» ещё одну компанию в Белгороде

По данным «СПАРК-Интерфакс», ООО «Каскад» предоставляет финансовые услуги. Выручка от продажи по итогам 2018 года составила 84,6 млн рублей, чистая прибыль ушла в минус почти на 20 млн рублей, а чистые активы в минусе более чем на 413 млн рублей. Владельцем 100 % уставного капитала компании является ГК «Агро-Белогорье».