Bel.ru
ГлавноеВсе новости
Изображение материала

ГК «Агро-Белогорье» отдала «Каскаду» ещё одну компанию в Белгороде

27 сентября 2019, 09:43
Фото: Медиахолдинг 1Mi
ООО «Каскад», которое входит в структуру ГК «Агро-Белогорье», теперь владеет 100 % доли в уставном капитале ООО «Мастерфест» номинальной стоимостью 10 000 рублей.

Таким образом, новым учредителем компании «Мастерфест» стало ООО «Каскад». Ранее полным владельцем компании была ГК «Агро-Белогорье».

ООО «Мастерфест» зарегистрировано в Белгороде на ул. Харьковской, д. 8а 12 декабря 2016 года. Здесь же располагаются ООО «Каскад» и ГК «Агро-Белогорье».

Согласно данным системы «СПАРК-Интерфакс», компания занимается зрелищно-развлекательной деятельностью. Генеральный директор – Лариса Ковалёва, она же руководит ГК «Агро-Белогорье» и ООО «Каскад». Чистая прибыль организации по итогам 2018 года ушла в минус на 372 тыс. рублей, чистые активы тоже в минусе – 374 тыс. рублей.

Бенефициар – Владимир Зотов.

По данным «СПАРК-Интерфакс», ООО «Каскад» предоставляет финансовые услуги. Выручка от продажи по итогам 2018 года составила 84,6 млн рублей, чистая прибыль ушла в минус почти на 20 млн рублей, а чистые активы в минусе более чем на 413 млн рублей. Владельцем 100 % уставного капитала компании является ГК «Агро-Белогорье».

Напомним, ранее ООО «Каскад» стало полным владельцем аэропорта Белгород со 100 % доли в уставном капитале номинальной стоимостью 10 000 рублей.

Аэропорт Белгород сменил владельца
Узнать подробнее

Аэропорт Белгород сменил владельца

В сентябре 2019 года в собственность ООО «Мастерфест» перешли зоопарк, аквапарк и динопарк в Белгороде, владельцем которых ранее была ГК «Агро-Белогорье». Изменения коснулись также ООО «Муромский лес», ООО «Ольшанец парк» и ООО «Каскад». Они тоже вошли в структуру «Мастерфеста».

В сентябре Владимир Зотов учредил ещё две компании – ООО «Акварест» и ООО «Курорт Ривьера».

Белгородские аквапарк, зоопарк и динопарк сменили собственника
Узнать подробнее

Материалы по теме
Белгородские аквапарк, зоопарк и динопарк сменили собственникаАэропорт Белгород сменил владельца
#Новости#Владимир зотов#Агро-Белогорье#Ооо «каскад»#ООО «Мастерфест»#Эксклюзив#Госзакупки#Есть повод#Экономика
Подпишитесь
Село Муром под Белгородом снова подверглось массивному обстрелу со стороны Украины
Сегодня, 14:46
Председатель горсовета Белгорода предложил провести учения по гражданской обороне
Сегодня, 12:30
Витраж Белгородской филармонии станет бронированным за счёт ударопрочной плёнки
Сегодня, 10:34
Белгородец про обстрел села: Дом затрясся и посыпались стёкла
Сегодня, 12:14
Пострадавшего от взрыва дрона ребёнка из Белгорода увезли в федеральный медцентр
Сегодня, 12:38
В Белгороде УК заставляла жильцов покупать скамейки в подвал
Вчера, 19:59