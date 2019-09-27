ГК «Агро-Белогорье» отдала «Каскаду» ещё одну компанию в Белгороде

Таким образом, новым учредителем компании «Мастерфест» стало ООО «Каскад». Ранее полным владельцем компании была ГК «Агро-Белогорье».
ООО «Мастерфест» зарегистрировано в Белгороде на ул. Харьковской, д. 8а 12 декабря 2016 года. Здесь же располагаются ООО «Каскад» и ГК «Агро-Белогорье».
Согласно данным системы «СПАРК-Интерфакс», компания занимается зрелищно-развлекательной деятельностью. Генеральный директор – Лариса Ковалёва, она же руководит ГК «Агро-Белогорье» и ООО «Каскад». Чистая прибыль организации по итогам 2018 года ушла в минус на 372 тыс. рублей, чистые активы тоже в минусе – 374 тыс. рублей.
Бенефициар – Владимир Зотов.
По данным «СПАРК-Интерфакс», ООО «Каскад» предоставляет финансовые услуги. Выручка от продажи по итогам 2018 года составила 84,6 млн рублей, чистая прибыль ушла в минус почти на 20 млн рублей, а чистые активы в минусе более чем на 413 млн рублей. Владельцем 100 % уставного капитала компании является ГК «Агро-Белогорье».
Напомним, ранее ООО «Каскад» стало полным владельцем аэропорта Белгород со 100 % доли в уставном капитале номинальной стоимостью 10 000 рублей.
Аэропорт Белгород сменил владельца
В сентябре 2019 года в собственность ООО «Мастерфест» перешли зоопарк, аквапарк и динопарк в Белгороде, владельцем которых ранее была ГК «Агро-Белогорье». Изменения коснулись также ООО «Муромский лес», ООО «Ольшанец парк» и ООО «Каскад». Они тоже вошли в структуру «Мастерфеста».