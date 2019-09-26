В Белгороде открыли контактную скульптуру «Вручение диплома»

Posted 26 сентября 2019, 18:11
Published 26 сентября 2019, 18:11
Modified Сегодня, 11:11
Updated Сегодня, 11:11
Вы, видимо, знаете, что в университете стало доброй традицией накануне дня рождения дарить подарки. И не только нашему дружному коллективу, студентам, учащимся, но и всем горожанам, поскольку наш университет и в прямом, и в переносном смысле открыт для всех жителей Белгорода так же, как открыта эта площадь.Олег Полухин, ректор НИУ «БелГУ»
В университете надеются, что с открытием скульптуры БелГУ появится новая традиция – фотография выпускников на память в день получения диплома.
Если со временем рука этого профессора или диплом, который он держит, а этот памятник выполнен из бронзы, заблестит жёлтыми цветом – это будет говорить о том, что новая традиция в университете прижилась Олег Полухин, ректор НИУ «БелГУ»
Контактная скульптура профессора олицетворяет собой образ всех преподавателей вуза.
Автор композиции – скульптор, заслуженный художник РФ Анатолий Шишков.