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Posted 26 сентября 2019, 18:11

Published 26 сентября 2019, 18:11

Modified Сегодня, 11:11

Updated Сегодня, 11:11

В Белгороде открыли контактную скульптуру «Вручение диплома»

26 сентября 2019, 18:11
Скульптуру открыли 26 сентября перед главным корпусом НИУ «БелГУ» на улице Победы в честь 143-летия университета.

Вы, видимо, знаете, что в университете стало доброй традицией накануне дня рождения дарить подарки. И не только нашему дружному коллективу, студентам, учащимся, но и всем горожанам, поскольку наш университет и в прямом, и в переносном смысле открыт для всех жителей Белгорода так же, как открыта эта площадь.Олег Полухин, ректор НИУ «БелГУ»

В университете надеются, что с открытием скульптуры БелГУ появится новая традиция – фотография выпускников на память в день получения диплома.

Если со временем рука этого профессора или диплом, который он держит, а этот памятник выполнен из бронзы, заблестит жёлтыми цветом – это будет говорить о том, что новая традиция в университете прижилась Олег Полухин, ректор НИУ «БелГУ»

Контактная скульптура профессора олицетворяет собой образ всех преподавателей вуза.

Автор композиции – скульптор, заслуженный художник РФ Анатолий Шишков.

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