В Белгороде открыли контактную скульптуру «Вручение диплома»

Вы, видимо, знаете, что в университете стало доброй традицией накануне дня рождения дарить подарки. И не только нашему дружному коллективу, студентам, учащимся, но и всем горожанам, поскольку наш университет и в прямом, и в переносном смысле открыт для всех жителей Белгорода так же, как открыта эта площадь.Олег Полухин, ректор НИУ «БелГУ»