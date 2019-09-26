Приставам могут разрешить выламывать двери в квартиры

Posted 26 сентября 2019, 07:53
Published 26 сентября 2019, 07:53
Modified 20 августа 2024, 01:20
Updated 20 августа 2024, 01:20
Поправки к закону «Об исполнительном производстве» размещены на портале проектов нормативных актов. Они позволяют судебным приставам проникать в помещение для проверки законности перепланировки или установки газового оборудования, если попасть по-другому в квартиру нельзя.
Кроме того, документ позволяет ломать элементы и конструкции, которые мешают приставам попасть в жилое помещение. Однако воспользоваться этим правом сотрудники службы могут как минимум через десять дней после того, как владельца попросят добровольно исполнить требования.
Вместе с новым правом госслужащие получат и обязанность. Так, при взломе двери им придётся обеспечить сохранность имущества и не допустить в квартиру посторонних.