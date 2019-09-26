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Posted 26 сентября 2019, 07:53

Published 26 сентября 2019, 07:53

Modified 20 августа 2024, 01:20

Updated 20 августа 2024, 01:20

Приставам могут разрешить выламывать двери в квартиры

Приставам могут разрешить выламывать двери в квартиры

26 сентября 2019, 07:53
Фото: Медиахолдинг 1Mi.
Сюжет
Судебные приставы
Наделить сотрудников ФССП таким правом предложил Минюст.

Поправки к закону «Об исполнительном производстве» размещены на портале проектов нормативных актов. Они позволяют судебным приставам проникать в помещение для проверки законности перепланировки или установки газового оборудования, если попасть по-другому в квартиру нельзя.

Кроме того, документ позволяет ломать элементы и конструкции, которые мешают приставам попасть в жилое помещение. Однако воспользоваться этим правом сотрудники службы могут как минимум через десять дней после того, как владельца попросят добровольно исполнить требования.

Вместе с новым правом госслужащие получат и обязанность. Так, при взломе двери им придётся обеспечить сохранность имущества и не допустить в квартиру посторонних.

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#Новости#Общество#Судебные приставы#Законопроект#Минюст#Взлом
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