Мотоциклист попал под грузовик на трассе в Белгородской области

Напомним, накануне на дорогах Белгородской области произошло шесть автомобильных аварий, в которых пострадали 12 человек. В одной из них на трассе в Алексеевском округе фура не пропустила легковой автомобиль, в больнице оказались 26-летняя девушка и мальчик шести лет.