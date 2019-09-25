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Posted 25 сентября 2019, 10:29

Published 25 сентября 2019, 10:29

Modified 1 декабря 2024, 08:50

Updated 1 декабря 2024, 08:50

Мотоциклист попал под грузовик на трассе в Белгородской области

Мотоциклист попал под грузовик на трассе в Белгородской области

25 сентября 2019, 10:29
Фото: Медиахолдинг 1Mi.
Сюжет
ДТП
В ликвидации последствий аварии участвовали спасатели регионального МЧС.

Сообщение о дорожном происшествии на трассе Красное – Алексеевка – Валуйки в Алексеевском городском округе поступило на пульт Единой дежурно-диспетчерской службы около 8 утра в среду, 25 сентября. На место выехали пожарные, сотрудники ГИБДД и скорая помощь.

Как оказалось, на дороге столкнулись мотоцикл и грузовик MAN. В аварии пострадал один человек. По данным областного управления МЧС, на месте происшествия работали восемь человек и четыре единицы техники.

В пресс-службе ГИБДД на этот час нет информации по происшествию.

Напомним, накануне на дорогах Белгородской области произошло шесть автомобильных аварий, в которых пострадали 12 человек. В одной из них на трассе в Алексеевском округе фура не пропустила легковой автомобиль, в больнице оказались 26-летняя девушка и мальчик шести лет.

Утром в понедельник, 23 сентября, на улице Сумской в Белгороде Renault Logan врезался в фуру DAF с прицепом. Неделей ранее на 670 км трассы «Крым» в Белгородском районе грузовик Volvo сбил велосипедиста – 36-летний мужчина погиб.

#Новости#ДТП#Происшествия#Авария#Фура#Мотоциклист
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