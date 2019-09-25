Мотоциклист попал под грузовик на трассе в Белгородской области

Posted 25 сентября 2019, 10:29
Published 25 сентября 2019, 10:29
Modified 1 декабря 2024, 08:50
Updated 1 декабря 2024, 08:50
Сообщение о дорожном происшествии на трассе Красное – Алексеевка – Валуйки в Алексеевском городском округе поступило на пульт Единой дежурно-диспетчерской службы около 8 утра в среду, 25 сентября. На место выехали пожарные, сотрудники ГИБДД и скорая помощь.
Как оказалось, на дороге столкнулись мотоцикл и грузовик MAN. В аварии пострадал один человек. По данным областного управления МЧС, на месте происшествия работали восемь человек и четыре единицы техники.
В пресс-службе ГИБДД на этот час нет информации по происшествию.
Напомним, накануне на дорогах Белгородской области произошло шесть автомобильных аварий, в которых пострадали 12 человек. В одной из них на трассе в Алексеевском округе фура не пропустила легковой автомобиль, в больнице оказались 26-летняя девушка и мальчик шести лет.
Утром в понедельник, 23 сентября, на улице Сумской в Белгороде Renault Logan врезался в фуру DAF с прицепом. Неделей ранее на 670 км трассы «Крым» в Белгородском районе грузовик Volvo сбил велосипедиста – 36-летний мужчина погиб.