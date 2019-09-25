Белгородцы больше не будут страдать из-за плохого почерка врачей

Как будет работать «Электронный рецепт»? Врач выписывает его и заносит в карту приёма. Пациент устанавливает мобильное приложение, вводит логин и пароль и получает доступ к назначению врача. Для покупки лекарства в аптеке нужно просто показать фармацевту QR-код из приложения или назвать СНИЛС.