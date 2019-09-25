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Posted 25 сентября 2019, 15:20

Published 25 сентября 2019, 15:20

Modified 20 августа 2024, 00:19

Updated 20 августа 2024, 00:19

Белгородцы больше не будут страдать из-за плохого почерка врачей

Белгородцы больше не будут страдать из-за плохого почерка врачей

25 сентября 2019, 15:20
Фото: Медиахолдинг 1Mi.
Сюжет
Медицина
В Белгородской области внедряют «Электронный рецепт».

К созданию системы «Электронный рецепт» в регионе приступили в начале 2019 года, сообщают на сайте губернатора и правительства области. Это аналог обычного бумажного рецепта, который при помощи мобильного приложения позволит взаимодействовать пациенту, врачу и фармацевту для максимально эффективного лечения.

Пациент сможет отслеживать все назначения, сравнивать стоимость лекарств в разных аптеках. Должно стать проще получать рецептурные препараты, что актуально для людей с хроническими заболеваниями.

Переход на выписку электронных рецептов анонсировали летом в «дорожной карте» по развитию телемедицины. В апреле Минздрав ввёл новые рецептурные бланки и правила назначения лекарств.

Проблема с неразборчивым почерком врача и хранением листков с назначениями должна решиться. Актуальный список аптек можно посмотреть на сайте.

Как будет работать «Электронный рецепт»? Врач выписывает его и заносит в карту приёма. Пациент устанавливает мобильное приложение, вводит логин и пароль и получает доступ к назначению врача. Для покупки лекарства в аптеке нужно просто показать фармацевту QR-код из приложения или назвать СНИЛС.

Приложение должно напоминать о сроках приёма лекарств и дозировке и предлагать время следующего визита к врачу.

В Белгороде внедрена система электронного медицинского рецепта
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Для врачей польза заключается в возможности проверить правильность назначения препарата, взаимодействие с другими лекарствами. Аптеки будут получать уведомления об истечении сроков хранения лекарств, изменениях в госреестре лекарственных средств и снятии препаратов с производства.

В Белгородской области выписывают 4,6 млн бумажных рецептов. Электронный рецепт уже сейчас можно получить во всех поликлиниках Белгорода. В сентябре подключат поликлиники Белгородского района и Алексеевского городского округа. До конца года подключат Губкинский, Старооскольский, Шебекинский горокруга и Красногвардейский район.

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