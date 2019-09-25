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Posted 25 сентября 2019, 08:58

Published 25 сентября 2019, 08:58

Modified 20 августа 2024, 03:18

Updated 20 августа 2024, 03:18

Белгородское предприятие оштрафовали за долги по зарплате

Белгородское предприятие оштрафовали за долги по зарплате

25 сентября 2019, 08:58
Фото: Медиахолдинг 1Mi.
Сюжет
Судебные приставы
Приставы взыскали 100 тыс. рублей со счетов ООО «Белплекс Монолитстрой».

Ранее от организации потребовали выплатить долги по зарплате своим сотрудникам.

Предписание, выданное трудовой инспекцией, ООО «Белплекс Монолитстрой» проигнорировало. За это компанию оштрафовали на 100 тыс. рублей, а производство поступило на исполнение судебным приставам.

После получения положительных ответов из кредитных и регистрирующих органов пристав-исполнитель обратил на расчётные счета должника взыскание и запретил совершать регистрационные действия с транспортными средствами предприятия.

По данным регионального управления ФССП, денежные средства в размере задолженности были списаны со счёта предприятия. Производство окончено фактическим исполнением, постановление Государственной инспекции труда в Белгородской области выполнено.

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#Новости#Экономика#Судебные приставы#Штраф#Долги по зарплате
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