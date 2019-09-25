Белгородское предприятие оштрафовали за долги по зарплате

Posted 25 сентября 2019, 08:58
Published 25 сентября 2019, 08:58
Modified 20 августа 2024, 03:18
Updated 20 августа 2024, 03:18
Ранее от организации потребовали выплатить долги по зарплате своим сотрудникам.
Предписание, выданное трудовой инспекцией, ООО «Белплекс Монолитстрой» проигнорировало. За это компанию оштрафовали на 100 тыс. рублей, а производство поступило на исполнение судебным приставам.
После получения положительных ответов из кредитных и регистрирующих органов пристав-исполнитель обратил на расчётные счета должника взыскание и запретил совершать регистрационные действия с транспортными средствами предприятия.
По данным регионального управления ФССП, денежные средства в размере задолженности были списаны со счёта предприятия. Производство окончено фактическим исполнением, постановление Государственной инспекции труда в Белгородской области выполнено.