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Posted 25 сентября 2019, 10:13

Published 25 сентября 2019, 10:13

Modified 20 августа 2024, 01:20

Updated 20 августа 2024, 01:20

Белгородка отсудила у УК 150 тысяч рублей за отравление угарным газом

Белгородка отсудила у УК 150 тысяч рублей за отравление угарным газом

25 сентября 2019, 10:13
Фото: Медиахолдинг 1Mi.
Сюжет
Суд
Происшествие случилось из-за засора дымохода, помимо истицы пострадал её ребёнок.

2 октября 2018 года в одном из многоквартирных домов Белгорода произошла утечка газа. Из-за засора дымохода ядовитые вещества сконцентрировались в квартире 30-летней белгородки. Женщине стало плохо, она потеряла сознание.

Без чувств её нашёл 10-летний сын, он и вызвал скорую. Пострадавших отвезли в больницу с признаками отравления угарным газом.

Белгородка подала в суд на управляющую компанию – ООО «ПСК по жилью». Представители УК признали, что отравление случилось из-за засора в дымоходе. Однако настаивали, что вред женщине уже возместили и лечение оплатили.

Белгородский областной суд требования истицы удовлетворил. С УК взыскали 150 тыс. рублей компенсации морального вреда.

Решение оставлено без изменения апелляционной комиссией и вступило в законную силу.

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