Белгородка отсудила у УК 150 тысяч рублей за отравление угарным газом

Posted 25 сентября 2019, 10:13
Published 25 сентября 2019, 10:13
Modified 20 августа 2024, 01:20
Updated 20 августа 2024, 01:20
2 октября 2018 года в одном из многоквартирных домов Белгорода произошла утечка газа. Из-за засора дымохода ядовитые вещества сконцентрировались в квартире 30-летней белгородки. Женщине стало плохо, она потеряла сознание.
Без чувств её нашёл 10-летний сын, он и вызвал скорую. Пострадавших отвезли в больницу с признаками отравления угарным газом.
Белгородка подала в суд на управляющую компанию – ООО «ПСК по жилью». Представители УК признали, что отравление случилось из-за засора в дымоходе. Однако настаивали, что вред женщине уже возместили и лечение оплатили.
Белгородский областной суд требования истицы удовлетворил. С УК взыскали 150 тыс. рублей компенсации морального вреда.
Решение оставлено без изменения апелляционной комиссией и вступило в законную силу.