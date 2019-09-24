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Posted 24 сентября 2019, 13:02

Published 24 сентября 2019, 13:02

Modified 20 августа 2024, 03:17

Updated 20 августа 2024, 03:17

В центре Белгорода вновь перекроют движение транспорта

В центре Белгорода вновь перекроют движение транспорта

24 сентября 2019, 13:02
Фото: Медиахолдинг 1Mi.
Сюжет
Ограничение движения
Ограничения коснутся участка возле комплекса С. Хоркиной и начнутся 24 сентября.

Уже сегодня с 11 часов вечера оставить автомобиль нельзя будет на малом проезде пр. Б. Хмельницкого по левой (от Супруновской до ж/д проезда и старого моста) и правой (от старого моста до ж/д переезда) сторонам. На этих же участках перекроют движение с шести часов утра 25 сентября.

Ограничения связаны с проведением выставки техники, работающей на газомоторном топливе, напомнили в мэрии.

Движение на дорогах возобновится после завершения мероприятий. До этого времени объехать перекрытые участки можно по проспекту Б. Хмельницкого, Свято-Троицкому бульвару и улице Победы.

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