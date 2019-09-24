В центре Белгорода вновь перекроют движение транспорта

Уже сегодня с 11 часов вечера оставить автомобиль нельзя будет на малом проезде пр. Б. Хмельницкого по левой (от Супруновской до ж/д проезда и старого моста) и правой (от старого моста до ж/д переезда) сторонам. На этих же участках перекроют движение с шести часов утра 25 сентября.