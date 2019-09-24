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Posted 24 сентября 2019, 08:41

Published 24 сентября 2019, 08:41

Modified 20 августа 2024, 01:20

Updated 20 августа 2024, 01:20

В ДТП с маршруткой в Белгороде пострадали 4-летний ребёнок и две женщины

В ДТП с маршруткой в Белгороде пострадали 4-летний ребёнок и две женщины

24 сентября 2019, 08:41
Фото: Медиахолдинг 1Mi.
Сюжет
Щорса
По предварительным данным, происшествие случилось по вине водителя автобуса.

В Белгороде на пересечении улиц Щорса и Архиерейской 23 сентября маршрутный автобус наехал на пешеходов. По уточнённым данным, в ДТП пострадало три человека – четырёхлетний мальчик и женщины 41 и 27 лет. Всех трёх доставили в больницу. Ребёнка положили в больницу с сотрясением мозга, женщин после обследования отпустили.

По предварительным данным, происшествие произошло по вине водителя автобуса. Он ехал по улице Щорса в направлении улицы Губкина и выехал на перекрёсток на красный свет, рассказали в Госавтоинспекции. Но все обстоятельства и степень виновности установят в результате проверки, уточнили в ведомстве.

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