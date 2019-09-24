В ДТП с маршруткой в Белгороде пострадали 4-летний ребёнок и две женщины

Posted 24 сентября 2019, 08:41
Published 24 сентября 2019, 08:41
Modified 20 августа 2024, 01:20
Updated 20 августа 2024, 01:20
В Белгороде на пересечении улиц Щорса и Архиерейской 23 сентября маршрутный автобус наехал на пешеходов. По уточнённым данным, в ДТП пострадало три человека – четырёхлетний мальчик и женщины 41 и 27 лет. Всех трёх доставили в больницу. Ребёнка положили в больницу с сотрясением мозга, женщин после обследования отпустили.
По предварительным данным, происшествие произошло по вине водителя автобуса. Он ехал по улице Щорса в направлении улицы Губкина и выехал на перекрёсток на красный свет, рассказали в Госавтоинспекции. Но все обстоятельства и степень виновности установят в результате проверки, уточнили в ведомстве.