Дачи в Белгородской области за лето сильно подорожали

Самые дорогие дачи — традиционно в Москве и области, хотя за лето они и потеряли 2 % и 1,5 % соответственно. Чтобы купить дачу в столичном регионе, потратить придётся от 5 до 7 млн рублей. Следом идут Севастополь и Крым (по 3,7 млн), а также Санкт-Петербург (3,5 млн). Наиболее доступной оказалась недвижимость в Ивановской и Кировской областях — примерно 430 тыс. рублей.