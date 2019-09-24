Дачи в Белгородской области за лето сильно подорожали

Posted 24 сентября 2019, 12:34
Published 24 сентября 2019, 12:34
Modified 20 августа 2024, 00:40
Updated 20 августа 2024, 00:40
Белгородская область вошла в пятёрку регионов с самым заметным ростом цен. Так, с мая недвижимость в этом сегменте в регионе подорожала на 6,5 % (до 583 тыс. рублей), как и в Астраханской области (1,1 млн). Лидерами по подорожанию также стали Крым (+9,7 %), Севастополь (+7,7 %) и Краснодарский край (+7 %).
В Воронежской области дачи подорожали на 2,1 % (767 тыс.), в Курской — на 1,2 % (примерно 600 тыс.). В целом по стране такая недвижимость прибавила 0,2 %, что гораздо ниже показателя прошлых лет, когда дачи дорожали летом на 4-8 %. Об этом говорится в исследовании портала «Мир квартир».
Лидерами по удешевлению дач стали Удмуртия (-11,7 %), Чувашия (-9,8 %), Мордовия (-9,3 %), Еврейская АО (-6,1 %), Северная Осетия (-5,8 %), Забайкальский край (-5 %) и Амурская область (-4,8 %).
Самые дорогие дачи — традиционно в Москве и области, хотя за лето они и потеряли 2 % и 1,5 % соответственно. Чтобы купить дачу в столичном регионе, потратить придётся от 5 до 7 млн рублей. Следом идут Севастополь и Крым (по 3,7 млн), а также Санкт-Петербург (3,5 млн). Наиболее доступной оказалась недвижимость в Ивановской и Кировской областях — примерно 430 тыс. рублей.