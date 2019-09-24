Белгородскую компанию оштрафовали на 100 тысяч рублей за свалку

Posted 24 сентября 2019, 07:36
Published 24 сентября 2019, 07:36
Modified 20 августа 2024, 00:40
Updated 20 августа 2024, 00:40
Во время рейда сотрудники управления нашли участок земли, куда отвозили строительные, бытовые и офисные отходы, а также отходы от эксплуатации транспортных средств. За нарушение порядка обращения с мусором штраф в 100 тыс. рублей был выписан ООО «Центргеотехнологий».
К процессу подключился пристав-исполнитель, который запретил регистрационные действия в отношении транспорта должника и обратил взыскание на расчётные счета компании. Как уточнили в областном управлении ФССП, необходимую сумму списали со банковского счёта организации и закрыли производство.