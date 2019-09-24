Белгородскую компанию оштрафовали на 100 тысяч рублей за свалку

Во время рейда сотрудники управления нашли участок земли, куда отвозили строительные, бытовые и офисные отходы, а также отходы от эксплуатации транспортных средств. За нарушение порядка обращения с мусором штраф в 100 тыс. рублей был выписан ООО «Центргеотехнологий».