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Posted 24 сентября 2019, 07:36

Published 24 сентября 2019, 07:36

Modified 20 августа 2024, 00:40

Updated 20 августа 2024, 00:40

Белгородскую компанию оштрафовали на 100 тысяч рублей за свалку

Белгородскую компанию оштрафовали на 100 тысяч рублей за свалку

24 сентября 2019, 07:36
Фото: Медиахолдинг 1Mi.
Сюжет
Штраф
Нарушения обнаружили сотрудники регионального управления экологического и охотничьего надзора.

Во время рейда сотрудники управления нашли участок земли, куда отвозили строительные, бытовые и офисные отходы, а также отходы от эксплуатации транспортных средств. За нарушение порядка обращения с мусором штраф в 100 тыс. рублей был выписан ООО «Центргеотехнологий».

К процессу подключился пристав-исполнитель, который запретил регистрационные действия в отношении транспорта должника и обратил взыскание на расчётные счета компании. Как уточнили в областном управлении ФССП, необходимую сумму списали со банковского счёта организации и закрыли производство.

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