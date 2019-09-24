Белгородской автомобилистке грозит арест за 11 неоплаченных штрафов

Posted 24 сентября 2019, 11:42
Published 24 сентября 2019, 11:42
Modified 20 августа 2024, 01:20
Updated 20 августа 2024, 01:20
По предварительной информации, автомобилистка «нахватала» штрафов за превышение скорости. Всего она должна была заплатить 7 тыс. рублей, однако сильно запоздала с погашением суммы.
Нарушительницу выявили в Валуйском горокруге. За уклонение от исполнения административного наказания автоинспекторы составили в отношении местной жительницы 11 материалов.
Как сообщили в региональном управлении МВД, женщине грозит штраф, либо административный арест до 15 суток, либо обязательные работы на срок до 50 часов. Приставы арестовали принадлежащий ей Renault Duster и поместили его на спецстоянку.