Исследование: жители Белгорода не чувствуют себя обеспеченными

На портале Domofond.ru опросили жителей 200 городов России и поинтересовались, насколько они довольны соотношением своих доходов и стоимости жизни. В исследовании участвовали более 90 тыс. человек, Белгородскую область представляли Белгород, Губкин и Старый Оскол.
Респонденты должны были оценить по десятибалльной шкале утверждение «Моего ежемесячного дохода достаточно для комфортного проживания; меня устраивают стоимость товаров в магазинах у дома, тарифы на коммунальные услуги и другие виды расходов».
Лучше всего оценили своё благосостояние жители Кудрово (5,8 балла) и Мурино (5,3 балла) в Ленинградской области, а также Москвы (5,2 балла). В аутсайдерах оказались Шахты (2,4 балла) и Каменск-Шахтинский (2,5 балла) из Ростовской области.
Жители Белгорода соотношением доходов и цен не очень довольны – город занял только 93-ю строчку рейтинга с показателем 3,8. Ещё хуже показатели у Старого Оскола – 3,3 балла и 154-е место, а также у Губкина – 3,2 балла и 172-я позиция.
Для сравнения, Воронеж расположился на 59-м месте рейтинга.
Средняя оценка по России – 3,9 балла. Аналитики отмечают, что это на 0,4 балла меньше, чем в прошлом году.