Исследование: жители Белгорода не чувствуют себя обеспеченными

Жители Белгорода соотношением доходов и цен не очень довольны – город занял только 93-ю строчку рейтинга с показателем 3,8. Ещё хуже показатели у Старого Оскола – 3,3 балла и 154-е место, а также у Губкина – 3,2 балла и 172-я позиция.