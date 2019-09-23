Белгородский филиал Россельхозбанка помогает белгородцам улучшать жилищные условия

За последние три года на территории Белгородской области наблюдалось ежегодное увеличение объёмов ипотечного кредитования. В 2018 году было выдано 11,9 тыс. ипотечных кредитов со средним уровнем процентной ставки 9,53 %, что на 40 % выше уровня прошлого года. Значительный рост ипотечного кредитования обусловлен снижением процентных ставок и относительно стабильной ситуацией с ценами на жильё, что заметно увеличило его доступность. В текущем году, согласно официальной статистике Центрального банка РФ, по состоянию на 1 августа на территории области выдано 5,7 тыс. ипотечных кредитов, что на 10 % ниже аналогичного периода 2018 года. Снижение спроса на ипотечный кредит обусловлено повышением процентной ставки до 10,23 %. В соответствии с федеральным проектом «Ипотека», к 2024 году процентная ставка по ипотечному кредиту должна снизиться до 7,9 %. Поскольку покупка жилья остаётся базовой необходимостью и требует существенных денежных вложений, считаем, что ипотечный рынок будет расти, но при условии снижения процентной ставки.Валерий Гридчин, заместитель начальника департамента строительства и транспорта Белгородской области – начальник управления жилищного строительства