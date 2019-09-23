Белгородский филиал Россельхозбанка помогает белгородцам улучшать жилищные условия

За восемь месяцев 2019 года клиенты оформили 314 ипотечных кредитов на общую сумму 577 млн рублей, темпы роста портфеля, характерные для прошлого года, в филиале сохраняются.
К концу лета в сегменте жилищного кредитования чётко сформировался новый тренд, который поддержали многие участники ипотечного рынка. Речь идёт о поступательном снижении ставок в базовых программах и цен на ипотечные кредиты. С июля РСХБ начал предлагать займы по ставке ниже базовой в рамках ипотеки с господдержкой. По государственной программе льготного ипотечного кредитования для семей с детьми в банке действует минимальная ставка 4,7 % годовых. На сегодняшний день прошло очередное снижение, и рыночные ставки по стандартным программам в Россельхозбанке сейчас начинаются от 8,9 % годовых
Наибольшей популярностью у заёмщиков сегодня пользуется ипотека для покупки квартир на вторичном рынке. С начала года более 55 % ипотечных сделок в Белгородском филиале РСХБ заключаются с целью приобретения готовой недвижимости.
«Этот тренд поддерживают и относительно стабильные цены на готовое жильё, и комфортные процентные ставки по ипотечным продуктам, и возможность заехать и жить в таких квартирах сразу же после оформления сделки», − пояснил начальник отдела розничных продаж Белгородского регионального филиала АО «Россельхозбанк» Роман Марченко.
За последние три года на территории Белгородской области наблюдалось ежегодное увеличение объёмов ипотечного кредитования. В 2018 году было выдано 11,9 тыс. ипотечных кредитов со средним уровнем процентной ставки 9,53 %, что на 40 % выше уровня прошлого года. Значительный рост ипотечного кредитования обусловлен снижением процентных ставок и относительно стабильной ситуацией с ценами на жильё, что заметно увеличило его доступность. В текущем году, согласно официальной статистике Центрального банка РФ, по состоянию на 1 августа на территории области выдано 5,7 тыс. ипотечных кредитов, что на 10 % ниже аналогичного периода 2018 года. Снижение спроса на ипотечный кредит обусловлено повышением процентной ставки до 10,23 %. В соответствии с федеральным проектом «Ипотека», к 2024 году процентная ставка по ипотечному кредиту должна снизиться до 7,9 %. Поскольку покупка жилья остаётся базовой необходимостью и требует существенных денежных вложений, считаем, что ипотечный рынок будет расти, но при условии снижения процентной ставки.Валерий Гридчин, заместитель начальника департамента строительства и транспорта Белгородской области – начальник управления жилищного строительства
Сегодня РСХБ предлагает полный спектр ипотечных программ для приобретения жилой недвижимости как на первичном, так и на вторичном рынке, покупку апартаментов под залог собственной недвижимости, покупку земельного участка без обременения, семейную и военную ипотеку, ипотеку по двум документам, а также рефинансирование ипотечных кредитов.