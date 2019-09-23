Банковские комиссии исчезнут из тарифов ЖКХ

Posted 23 сентября 2019, 09:13
Published 23 сентября 2019, 09:13
Modified 20 августа 2024, 01:20
Updated 20 августа 2024, 01:20
Документ запрещает поставщикам ресурсов добавлять банковские комиссии за перевод в тарифы ЖКХ, однако изменения граждане увидят лишь в 2021 году. Как объяснил «РГ» замглавы ассоциации «ЖКХ и городская среда» Дмитрий Гордеев, ставки на следующий год устанавливаются в октябре-ноябре, а постановление вступит в силу только в середине сентября следующего года.
Эксперт добавил, что многие граждане страны платят по квитанциям непосредственно ресурсоснабжающим организациям и управляющим компаниям, поэтому включённые в платёжки комиссии поставщики забирают себе. Такое положение дел не понравилось ФАС, где решили снизить финансовую нагрузку на плательщиков и создать конкурентные условия на рынке.
Напомним, белгородцы заметили комиссию при оплате коммунальных услуг после новогодних праздников 2019 года. С 1 января ввели единый платёжный документ во всех районах Белгородской области. Причину появления комиссии объяснили в конце января.