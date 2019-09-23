bel.ru
ГлавноеВсе новости
bel.ru
ГлавноеВсе новости

Posted 23 сентября 2019, 09:13

Published 23 сентября 2019, 09:13

Modified 20 августа 2024, 01:20

Updated 20 августа 2024, 01:20

Банковские комиссии исчезнут из тарифов ЖКХ

Банковские комиссии исчезнут из тарифов ЖКХ

23 сентября 2019, 09:13
Фото: Медиахолдинг 1Mi.
Сюжет
Правительство РФ
Соответствующее решение одобрил глава кабмина Дмитрий Медведев.

Документ запрещает поставщикам ресурсов добавлять банковские комиссии за перевод в тарифы ЖКХ, однако изменения граждане увидят лишь в 2021 году. Как объяснил «РГ» замглавы ассоциации «ЖКХ и городская среда» Дмитрий Гордеев, ставки на следующий год устанавливаются в октябре-ноябре, а постановление вступит в силу только в середине сентября следующего года.

Эксперт добавил, что многие граждане страны платят по квитанциям непосредственно ресурсоснабжающим организациям и управляющим компаниям, поэтому включённые в платёжки комиссии поставщики забирают себе. Такое положение дел не понравилось ФАС, где решили снизить финансовую нагрузку на плательщиков и создать конкурентные условия на рынке.

Напомним, белгородцы заметили комиссию при оплате коммунальных услуг после новогодних праздников 2019 года. С 1 января ввели единый платёжный документ во всех районах Белгородской области. Причину появления комиссии объяснили в конце января.

Где платить дешевле, мы разбирали в своей публикации в феврале.

Материалы по теме
Как заплатить за газ без комиссииКомиссия при оплате услуг ЖКХ: кто и сколько берётПрокуратура: Комиссия за «коммуналку» – законна
#Новости#Экономика#Правительство РФ#Банки#Отмена#Комиссия при оплате ЖКУ
Подпишитесь

© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт bel.ru обязательна. Полные правила

Сетевое издание «Бел.Ру». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-74127 от 23 ноября 2018 г.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

Главный редактор: Грицков Евгений Викторович

Телефон: 8 (915) 019-93-58  /  +7 (499) 110-58-85

Электронный адрес: [email protected] / [email protected]

Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул. Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

Рекламный отдел:
Телефон:  +7 (4722) 24-97-78 / +7 (901) 990-35-83 / +7 (915) 569-27-18
Email:  [email protected] / [email protected]

Редакционные правила

Политика конфиденциальности

Яндекс.Метрика