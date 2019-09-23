Банковские комиссии исчезнут из тарифов ЖКХ

Документ запрещает поставщикам ресурсов добавлять банковские комиссии за перевод в тарифы ЖКХ, однако изменения граждане увидят лишь в 2021 году. Как объяснил «РГ» замглавы ассоциации «ЖКХ и городская среда» Дмитрий Гордеев, ставки на следующий год устанавливаются в октябре-ноябре, а постановление вступит в силу только в середине сентября следующего года.