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Posted 21 сентября 2019, 12:08

Published 21 сентября 2019, 12:08

Modified 20 августа 2024, 00:39

Updated 20 августа 2024, 00:39

Женщина на «Жигулях» сбила пятилетнего мальчика на Харьковской горе в Белгороде

Женщина на «Жигулях» сбила пятилетнего мальчика на Харьковской горе в Белгороде

21 сентября 2019, 12:08
Фото: Медиахолдинг 1Mi.
Сюжет
ДТП
ДТП случилось 20 сентября, ребёнка с травмами отвезли в больницу.

По данным УМВД России по Белгородской области, 61-летняя женщина на ВАЗ-2104 наехала на пятилетнего мальчика, который выбежал на дорогу из-за припаркованной машины. Происшествие случилось в 19:35 на улице Щорса 20 сентября. Ребёнка госпитализировали.

В этот же день ещё в двух авариях в Белгороде пострадали два пешехода. На ул. Победы в 13:15 Renault Sandero при повороте направо сбил 34-летнюю женщину. Она переходила дорогу на зелёный свет светофора. Женщину отвезли в первую горбольницу, после оказания помощи её отпустили.

Около восьми часов вечера на пр. Б. Хмельницкого мужчина на ВАЗ-2115 наехал на 40-летнего пешехода, причём последний переходил дорогу не по «зебре». Медики оказали помощь пострадавшему, после чего отпустили.

Кроме этого, стали известны подробности утренней аварии на пересечении Белгородского проспекта и улицы Попова. В 07:20 26-летняя автоледи на Hyundai Accent при повороте налево не предоставила преимущества встречной «Ладе Приоре». От столкновения водитель отечественного авто поменял траекторию движения и врезался в Mercedes C180, в иномарке на тот момент никого не было.

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В аварии пострадали водитель Hyundai и 18-летний пассажир «Лады». Их отвезли во вторую горбольницу и после оказания помощи отпустили.

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#Новости#ДТП#Происшествия#Пешеход#Мальчик#Белгород
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