Женщина на «Жигулях» сбила пятилетнего мальчика на Харьковской горе в Белгороде

В этот же день ещё в двух авариях в Белгороде пострадали два пешехода. На ул. Победы в 13:15 Renault Sandero при повороте направо сбил 34-летнюю женщину. Она переходила дорогу на зелёный свет светофора. Женщину отвезли в первую горбольницу, после оказания помощи её отпустили.