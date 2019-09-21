Женщина на «Жигулях» сбила пятилетнего мальчика на Харьковской горе в Белгороде

Posted 21 сентября 2019, 12:08
Published 21 сентября 2019, 12:08
Modified 20 августа 2024, 00:39
Updated 20 августа 2024, 00:39
По данным УМВД России по Белгородской области, 61-летняя женщина на ВАЗ-2104 наехала на пятилетнего мальчика, который выбежал на дорогу из-за припаркованной машины. Происшествие случилось в 19:35 на улице Щорса 20 сентября. Ребёнка госпитализировали.
В этот же день ещё в двух авариях в Белгороде пострадали два пешехода. На ул. Победы в 13:15 Renault Sandero при повороте направо сбил 34-летнюю женщину. Она переходила дорогу на зелёный свет светофора. Женщину отвезли в первую горбольницу, после оказания помощи её отпустили.
Около восьми часов вечера на пр. Б. Хмельницкого мужчина на ВАЗ-2115 наехал на 40-летнего пешехода, причём последний переходил дорогу не по «зебре». Медики оказали помощь пострадавшему, после чего отпустили.
Кроме этого, стали известны подробности утренней аварии на пересечении Белгородского проспекта и улицы Попова. В 07:20 26-летняя автоледи на Hyundai Accent при повороте налево не предоставила преимущества встречной «Ладе Приоре». От столкновения водитель отечественного авто поменял траекторию движения и врезался в Mercedes C180, в иномарке на тот момент никого не было.
В аварии пострадали водитель Hyundai и 18-летний пассажир «Лады». Их отвезли во вторую горбольницу и после оказания помощи отпустили.