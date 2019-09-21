Рождество Пресвятой Богородицы отмечают православные христиане

Однажды Иоаким пришёл в храм, чтобы принести жертву Богу, но первосвященник ему не позволил, потому что тот «не создал потомства Израилю». Безутешный, он отправился в пустыню для молитвы, в это же время Анна дома тоже молилась. Позже ангел принёс им обоим благую весть о скором рождении потомства, «о котором будут говорить во всём мире».