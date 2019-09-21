Рождество Пресвятой Богородицы отмечают православные христиане

Posted 21 сентября 2019, 05:00
Published 21 сентября 2019, 05:00
Modified 20 августа 2024, 02:01
Updated 20 августа 2024, 02:01
Православные христиане отмечают двунадесятый праздник − Рождество Пресвятой Богородицы. Торжества начались накануне, когда в областном центре митрополит Белгородский и Старооскольский Иоанн совершил всенощное бдение в соборе Смоленской иконы Божией матери.
Сегодня, 21 сентября, глава митрополии отслужит Божественную литургию в храме в городе Короче. Начнётся богослужение в 08:30, сообщили в пресс-службе Белгородской и Старооскольской епархии.
Рождество Пресвятой Богородицы – дата непереходящая, отмечается она каждый год 21 сентября. При этом праздник по православной традиции продолжается шесть дней – с 20 по 25 сентября. На этот промежуток выпадает предпразднство и попразднство.
В праздничный день принято молиться и ходить в храм. Церковь разрешает в этот день играть свадьбы. Не стоит на Рождество сквернословить и ругаться с кем-то, злоупотреблять алкоголем. Тяжёлую физическую работу лучше отложить на потом.
Справка. О рождении Матери Божией можно прочитать в Церковном Предании. Согласно Протоевангелию Иакова, Мария родилась в семье благочестивых Иоакима и Анны. Они долгое время были бездетными, что вызывало у пары большую скорбь.
Однажды Иоаким пришёл в храм, чтобы принести жертву Богу, но первосвященник ему не позволил, потому что тот «не создал потомства Израилю». Безутешный, он отправился в пустыню для молитвы, в это же время Анна дома тоже молилась. Позже ангел принёс им обоим благую весть о скором рождении потомства, «о котором будут говорить во всём мире».
По материалам журнала «Фома»