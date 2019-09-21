Белгородец разбил голову родственнику за просьбу вернуть телефон за вознаграждение

Два дальних родственника отдыхали в кафе в Белгородском районе. Уже после расставания один из мужчин заметил пропажу телефона. С мобильного родственников он позвонил на свой номер – ответил его недавний собеседник. Оказалось, что потерпевший забрал забытый в кафе телефон, но готов был его вернуть.