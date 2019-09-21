Белгородец разбил голову родственнику за просьбу вернуть телефон за вознаграждение

Posted 21 сентября 2019, 13:46
Published 21 сентября 2019, 13:46
Modified 20 августа 2024, 00:39
Updated 20 августа 2024, 00:39
Два дальних родственника отдыхали в кафе в Белгородском районе. Уже после расставания один из мужчин заметил пропажу телефона. С мобильного родственников он позвонил на свой номер – ответил его недавний собеседник. Оказалось, что потерпевший забрал забытый в кафе телефон, но готов был его вернуть.
Мужчины встретились во дворе многоквартирного дома. Потерпевший сказал, что без вознаграждения телефон не отдаст, за что получил несколько ударов по голове от родственника. После этого подозреваемый забрал телефон и ушёл.
Скорую 35-летнему пострадавшему вызвали жильцы дома, которые услышали крики. В больнице установили, что здоровью белгородца причинён тяжкий вред.
В отношении 34-летнего мужчины возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 111 УК РФ. Ему грозит до восьми лет тюрьмы.
Расследование уголовного дела продолжается, отметили в пресс-службе УМВД России по Белгородской области.