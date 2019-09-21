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Posted 21 сентября 2019, 13:46

Published 21 сентября 2019, 13:46

Modified 20 августа 2024, 00:39

Updated 20 августа 2024, 00:39

Белгородец разбил голову родственнику за просьбу вернуть телефон за вознаграждение

Белгородец разбил голову родственнику за просьбу вернуть телефон за вознаграждение

21 сентября 2019, 13:46
Фото: Медиахолдинг 1Mi.
Сюжет
Уголовное дело
За нанесение тяжёлых травм подозреваемому грозит до восьми лет тюрьмы.

Два дальних родственника отдыхали в кафе в Белгородском районе. Уже после расставания один из мужчин заметил пропажу телефона. С мобильного родственников он позвонил на свой номер – ответил его недавний собеседник. Оказалось, что потерпевший забрал забытый в кафе телефон, но готов был его вернуть.

Мужчины встретились во дворе многоквартирного дома. Потерпевший сказал, что без вознаграждения телефон не отдаст, за что получил несколько ударов по голове от родственника. После этого подозреваемый забрал телефон и ушёл.

Скорую 35-летнему пострадавшему вызвали жильцы дома, которые услышали крики. В больнице установили, что здоровью белгородца причинён тяжкий вред.

В отношении 34-летнего мужчины возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 111 УК РФ. Ему грозит до восьми лет тюрьмы.

Расследование уголовного дела продолжается, отметили в пресс-службе УМВД России по Белгородской области.

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#Новости#Происшествия#Белгородский район#Уголовное дело#Телефон#Вознаграждение
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