Светлана Хоркина поможет белгородским школьникам разобраться в культуре и искусстве

В течение года школьники будут ходить на разные культурные мероприятия, знакомиться с художественными произведениями, после чего записывать свои впечатления в дневниках. Для каждой группы (1−4, 5−8 и 9−11 классы) подготовлен определённый список заданий. Напомним, в норматив для старшеклассников вошли песни групп Queen и Nirvana, фильмы отечественных и зарубежных режиссёров, а также антиутопия «1984» Джорджа Оруэлла.