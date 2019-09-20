Светлана Хоркина поможет белгородским школьникам разобраться в культуре и искусстве

Рабочая группа проекта определила каждому из пилотных регионов своих наставников: в Белгородской области – гимнастка Светлана Хоркина, в Тульской – актёр Владимир Машков, в Ярославской – режиссёр Сергей Пускепалис, в Пензенской – космонавт Александр Самокутяев, в Саратовской – актёр Евгений Миронов, в Коми – солист ГАБТа Андрей Меркурьев.
Их задачей, как объяснила замглавы Минкультуры Ольга Ярилова, будет общение со школьниками, проведение лекций и мероприятий, которые помогут ребятам разобраться в культуре и искусстве. Цель самого проекта – развить у детей эстетический вкус и творческие способности.
В течение года школьники будут ходить на разные культурные мероприятия, знакомиться с художественными произведениями, после чего записывать свои впечатления в дневниках. Для каждой группы (1−4, 5−8 и 9−11 классы) подготовлен определённый список заданий. Напомним, в норматив для старшеклассников вошли песни групп Queen и Nirvana, фильмы отечественных и зарубежных режиссёров, а также антиутопия «1984» Джорджа Оруэлла.
Самые активные участники по итогам года получат награды: путёвку в «Артек» и «Орлёнок», возможность участия в программе «Моя Россия» и т. д. Если «Культурный норматив школьника» докажет свою эффективность, его могут распространить на всю Россию.