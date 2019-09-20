Белгородка «наторговала» через интернет несуществующих товаров на четыре года колонии

При вынесении приговора суд учёл смягчающее обстоятельство – у женщины были малолетние дети. Однако оказалось, что аналогичные преступления белгородка совершала и раньше и уже трижды была судима. Причём на одно из преступлений подсудимая пошла на следующий день после вынесения первого приговора в 2017 году. Из-за малолетних детей ей дважды отсрочили наказание до достижения детьми 14 лет.