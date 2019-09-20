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Posted 20 сентября 2019, 09:27

Published 20 сентября 2019, 09:27

Modified 20 августа 2024, 04:33

Updated 20 августа 2024, 04:33

Белгородка «наторговала» через интернет несуществующих товаров на четыре года колонии

Белгородка «наторговала» через интернет несуществующих товаров на четыре года колонии

20 сентября 2019, 09:27
Фото: Медиахолдинг 1Mi.
Сюжет
Мошенничество
Мать малолетних детей обманула 30 покупательниц из 18 регионов на сумму больше 1 млн рублей. Это не первое её преступление.

Жительница Губкина завела в соцсети две группы, в которых разместила фотографии шуб, детских и спортивных товаров, ювелирных украшений и обуви. Товары якобы предназначались для продажи, но на самом деле снимки женщина взяла из интернета.

Так она «продавала» вещи с ноября 2016 по октябрь 2018 года. Её покупателями были 30 женщин из 18 регионов России. В общей сложности злоумышленница похитила более 1 млн 112 тыс. рублей.

В суде женщина вину полностью признала. За мошенничество её приговорили к четырём годам исправительной колонии общего режима, сообщили в пресс-службе Белгородского областного суда.

При вынесении приговора суд учёл смягчающее обстоятельство – у женщины были малолетние дети. Однако оказалось, что аналогичные преступления белгородка совершала и раньше и уже трижды была судима. Причём на одно из преступлений подсудимая пошла на следующий день после вынесения первого приговора в 2017 году. Из-за малолетних детей ей дважды отсрочили наказание до достижения детьми 14 лет.

В этот раз женщине в отсрочке отбывания наказания отказали. Её взяли под стражу прямо в зале суда.

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