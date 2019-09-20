Белгородка «наторговала» через интернет несуществующих товаров на четыре года колонии

Posted 20 сентября 2019, 09:27
Published 20 сентября 2019, 09:27
Modified 20 августа 2024, 04:33
Updated 20 августа 2024, 04:33
Жительница Губкина завела в соцсети две группы, в которых разместила фотографии шуб, детских и спортивных товаров, ювелирных украшений и обуви. Товары якобы предназначались для продажи, но на самом деле снимки женщина взяла из интернета.
Так она «продавала» вещи с ноября 2016 по октябрь 2018 года. Её покупателями были 30 женщин из 18 регионов России. В общей сложности злоумышленница похитила более 1 млн 112 тыс. рублей.
В суде женщина вину полностью признала. За мошенничество её приговорили к четырём годам исправительной колонии общего режима, сообщили в пресс-службе Белгородского областного суда.
При вынесении приговора суд учёл смягчающее обстоятельство – у женщины были малолетние дети. Однако оказалось, что аналогичные преступления белгородка совершала и раньше и уже трижды была судима. Причём на одно из преступлений подсудимая пошла на следующий день после вынесения первого приговора в 2017 году. Из-за малолетних детей ей дважды отсрочили наказание до достижения детьми 14 лет.
В этот раз женщине в отсрочке отбывания наказания отказали. Её взяли под стражу прямо в зале суда.