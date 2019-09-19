Уголовное дело против директора Белгородского НПЗ ушло в суд

По версии следствия, с января прошлого по февраль текущего года директор НПЗ частично не выплачивал зарплату сотрудникам более трёх месяцев. При этом реальная возможность для этого у предприятия была. Один из работников в этот же период не получал за свой труд деньги в полном объёме.