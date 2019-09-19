Уголовное дело против директора Белгородского НПЗ ушло в суд

Posted 19 сентября 2019, 09:50
Published 19 сентября 2019, 09:50
Modified 20 августа 2024, 01:19
Updated 20 августа 2024, 01:19
По версии следствия, с января прошлого по февраль текущего года директор НПЗ частично не выплачивал зарплату сотрудникам более трёх месяцев. При этом реальная возможность для этого у предприятия была. Один из работников в этот же период не получал за свой труд деньги в полном объёме.
Общая сумма задолженности, как сообщили в СУ СКР по Белгородской области, составила порядка 9 млн рублей. Причём за это время директор НПЗ проводил расчёты с контрагентами мимо собственных счетов и кассы.
Дальнейшую судьбу главы предприятия будет решать суд. Максимальное наказание по инкриминируемой ему статье предусматривает до пяти лет заключения с лишением права занимать определённые должности.
Напомним, что о невыплате зарплаты работникам Белгородского НПЗ стало известно накануне прямой линии с президентом – сотрудники выпустили несколько видеообращений. По факту записей гендиректора завода арестовали, но вскоре выпустили из зала суда.
В июле стало известно, что Белгородский НПЗ подал заявление о банкротстве, но получил отказ от суда из-за выявленных нарушений. В августе глава предприятия вновь попросил признать завод банкротом, однако снова не собрал всех документов.
О ситуации на Белгородском НПЗ ИА «Бел.Ру» рассказали работники предприятия, планировавшие устроить голодовку у стен Кремля.