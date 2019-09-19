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Posted 19 сентября 2019, 09:50

Published 19 сентября 2019, 09:50

Modified 20 августа 2024, 01:19

Updated 20 августа 2024, 01:19

Уголовное дело против директора Белгородского НПЗ ушло в суд

Уголовное дело против директора Белгородского НПЗ ушло в суд

19 сентября 2019, 09:50
Фото: Медиахолдинг 1Mi.
Сюжет
Зарплата
Главу предприятия обвиняют в невыплате зарплаты сотрудникам.

По версии следствия, с января прошлого по февраль текущего года директор НПЗ частично не выплачивал зарплату сотрудникам более трёх месяцев. При этом реальная возможность для этого у предприятия была. Один из работников в этот же период не получал за свой труд деньги в полном объёме.

Общая сумма задолженности, как сообщили в СУ СКР по Белгородской области, составила порядка 9 млн рублей. Причём за это время директор НПЗ проводил расчёты с контрагентами мимо собственных счетов и кассы.

Дальнейшую судьбу главы предприятия будет решать суд. Максимальное наказание по инкриминируемой ему статье предусматривает до пяти лет заключения с лишением права занимать определённые должности.

Напомним, что о невыплате зарплаты работникам Белгородского НПЗ стало известно накануне прямой линии с президентом – сотрудники выпустили несколько видеообращений. По факту записей гендиректора завода арестовали, но вскоре выпустили из зала суда.

В июле стало известно, что Белгородский НПЗ подал заявление о банкротстве, но получил отказ от суда из-за выявленных нарушений. В августе глава предприятия вновь попросил признать завод банкротом, однако снова не собрал всех документов.

О ситуации на Белгородском НПЗ ИА «Бел.Ру» рассказали работники предприятия, планировавшие устроить голодовку у стен Кремля.

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#Новости#Общество#Зарплата#Директор#Уголовное дело#Суд
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