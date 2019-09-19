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Posted 19 сентября 2019, 06:19

Published 19 сентября 2019, 06:19

Modified 1 декабря 2024, 08:05

Updated 1 декабря 2024, 08:05

Перевёрнутый флаг в Губкине оценили в 5 тысяч рублей

Перевёрнутый флаг в Губкине оценили в 5 тысяч рублей

19 сентября 2019, 06:19
Фото: Медиахолдинг 1Mi.
Именно такой размер штрафа определил суд.

Вину за появление перевёрнутого российского флага над зданием Центра культурного развития «Лебединец» возложили на экс-заместителя директора по АХР организации Ольгу Алёхину. По сведениям паблика «Губкин говорит», сейчас она занимает должность менеджера ЦКР.

Напомним, в День государственного флага России над зданием Центра в микрорайоне Лебеди города Губкин повесили перевёрнутый триколор. К слову, это оказался второй случай за лето – в июле такой флаг висел над городской администрацией.

Позже администрация паблика пожаловалась на неизвестного, который потребовал удалить пост с новостью, назвав освещение таких событий экстремизмом. В руководстве группы мириться с такими угрозами не стали и обратились в полицию.

#Новости#Общество#Губкин#Флаг
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