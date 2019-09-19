Перевёрнутый флаг в Губкине оценили в 5 тысяч рублей

Posted 19 сентября 2019, 06:19
Published 19 сентября 2019, 06:19
Modified 1 декабря 2024, 08:05
Updated 1 декабря 2024, 08:05
Вину за появление перевёрнутого российского флага над зданием Центра культурного развития «Лебединец» возложили на экс-заместителя директора по АХР организации Ольгу Алёхину. По сведениям паблика «Губкин говорит», сейчас она занимает должность менеджера ЦКР.
Напомним, в День государственного флага России над зданием Центра в микрорайоне Лебеди города Губкин повесили перевёрнутый триколор. К слову, это оказался второй случай за лето – в июле такой флаг висел над городской администрацией.
Позже администрация паблика пожаловалась на неизвестного, который потребовал удалить пост с новостью, назвав освещение таких событий экстремизмом. В руководстве группы мириться с такими угрозами не стали и обратились в полицию.