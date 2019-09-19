Компания БФТ на «Проф-IT.2019» представила новую платформу «Цифровой регион»

Что касается экосистемы хранения и обработки цифровых данных региона, она состоит из данных трёх уровней. Первый уровень содержит неструктурированные данные больших объёмов, например, фотографии с объектов мониторинга капитальных вложений, видео и другие данные. Второй уровень содержит транзакционные данные из систем БФТ и архив электронных документов, а также многомерные модели данных для OLAP-анализа. А третий уровень – это аналитические приложения, в частности информационно-аналитические порталы для руководителей «БФТ.Регион онлайн» и «БФТ.Нацпроекты». Там же − цифровые сервисы для взаимодействия государства с гражданами и бизнесом − порталы «БФТ.Бюджет для граждан» и «БФТ.Решаем вместе».