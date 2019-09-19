Компания БФТ на «Проф-IT.2019» представила новую платформу «Цифровой регион»

Форум «Проф-IT.2019» является центральной площадкой обсуждения актуальных вопросов развития регионов. В нём участвовали руководители региональных и федеральных органов власти и представители экспертного сообщества.
Перед стартом мероприятия в фойе Белгородской филармонии открылась выставка, посвящённая отечественным IT-разработкам. На выставке представили и стенды Белгородского IT-кластера, в частности Компании «Бюджетные и Финансовые Технологии» (БФТ), которая показала новое интегрированное решение «Цифровой регион», разработанное для сферы государственных финансов.
С последними разработками в сфере IT в процессе обхода экспозиции ознакомились полпред президента в ЦФО Игорь Щёголев и губернаторы Белгородской и Московской областей Евгений Савченко и Андрей Воробьёв.
Цель технологической платформы «Цифровой регион» – объединение информационных систем региона и формирование единой базы достоверных данных. Она позволяет однократно вводить данные и многократно их использовать разными системами. По информации разработчиков БФТ, цифровизация позволит перейти к автоматизированному принятию управленческих решений при полном переводе из бумажного в цифровой вид всех процессов и документов.
Цифровую трансформацию невозможно осуществить пока существует бумажный документооборот, дублирующие друг друга информационные системы и необходимость многократно заносить в базу один и тот же документ. Интеграция систем в единое информационное пространство позволит не только снизить трудозатраты, но и даст возможность получать доступ к необходимым данным из взаимосвязанных систем в любой момент времени.Алексей Жуков, директор по развитию Компании БФТ
Какие ещё возможности открывает «Цифровой регион»? Накопить большие объёмы оперативных данных о состоянии общественных финансов региона и с помощью современных инструментов их обработать и проанализировать.
Для обеспечения единообразия справочной информации и для сбора базовых данных из разных информационных систем в новом IT-решении предусмотрен ключевой компонент «Единая система управления нормативно-справочной информацией» – БФТ.ЕНСИ. Он обеспечивает поддержку актуальных копий федеральных справочников, таких как ЕГРЮЛ, ЕГРИП и ФИАС, для использования региональными информационными системами. Кроме этого, с помощью механизмов «золотой записи» БФТ.ЕНСИ дополняет федеральные справочники необходимыми для региональных систем реквизитами.
Что касается экосистемы хранения и обработки цифровых данных региона, она состоит из данных трёх уровней. Первый уровень содержит неструктурированные данные больших объёмов, например, фотографии с объектов мониторинга капитальных вложений, видео и другие данные. Второй уровень содержит транзакционные данные из систем БФТ и архив электронных документов, а также многомерные модели данных для OLAP-анализа. А третий уровень – это аналитические приложения, в частности информационно-аналитические порталы для руководителей «БФТ.Регион онлайн» и «БФТ.Нацпроекты». Там же − цифровые сервисы для взаимодействия государства с гражданами и бизнесом − порталы «БФТ.Бюджет для граждан» и «БФТ.Решаем вместе».
Перевод на платформу «Цифровой регион» обеспечивает «бесшовность» взаимодействия региональных систем финансового блока и использование ими любых хранимых данных из экосистемы цифровых данных региона. Для этого в «Цифровом регионе» предусмотрена подсистема информационного взаимодействия (ПИВ) – интеграционная среда БФТ.ПИВ. Как раз за счёт неё обеспечивается однократный ввод информации, когда данные из одной системы, могут использоваться другими системами, обеспечивая идентичность содержания документов. БФТ.ПИВ также выступает базой для построения юридически значимого электронного документооборота между системами региона.
В результате внедрения «Цифрового региона» субъект РФ получит высоко технологичный механизм для управления госфинансами. «Цифровой регион» станет драйвером роста доверия к системе государственного управления. Прежде всего, за счёт наличия достоверных данных и применения автоматизированных технологий принятия решений, внедрения инструментов взаимодействия государства с гражданами и бизнесом.Алексей Жуков, директор по развитию Компании БФТ