Белгородские аквапарк, зоопарк и динопарк сменили собственника

Posted 19 сентября 2019, 08:40
Published 19 сентября 2019, 08:40
Modified 1 декабря 2024, 08:38
Updated 1 декабря 2024, 08:38
Белгородские аквапарк, зоопарк и динопарк снова вышли из структуры ГК «Агро-Белогорье». По данным «СПАРК-Интерфакс», владельцем обществ с ограниченной ответственностью «Белгородский аквапарк», «Белгородский зоопарк» и «Динопарк» стало ООО «Мастерфест». Его учредитель и владелец – Владимир Зотов, депутат областной Думы, бенефициар и главный совладелец ГК «Агро-Белогорье».
Изменения коснулись также ООО «Муромский лес», ООО «Ольшанец парк» и ООО «Каскад». Они тоже вошли в структуру «Мастерфеста».
Белгородский зоопарк по итогам 2018 года отчитался о выручке в 45,5 млн рублей. Впервые с 2015 года компания вышла на чистую прибыль, которая превысила 4,6 млн рублей.
Ещё не открытый белгородский аквапарк пока продолжает нести убытки – в 2018 году они достигли почти 16 млн рублей.
Выручка «Динопарка» превысила 35,8 млн рублей. А вот чистая прибыль сократилась почти в семь раз – с 5,4 млн рублей в 2017 году до 808 тысяч годом позже.
«Ольшанец парк» выручил от продажи в 2018 году чуть более 18 млн рублей. Чистый убыток ООО превысил 70,9 млн рублей.
Напомним, в августе в ГК «Агро-Белогорье» сменился один из совладельцев. Александр Соловьёв продал 22,5 % доли в уставном капитале Группе компаний «Русагро».
В сентябре Владимир Зотов учредил ещё две компании – ООО «Акварест» и ООО «Курорт Ривьера».