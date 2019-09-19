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Posted 19 сентября 2019, 08:40

Published 19 сентября 2019, 08:40

Modified 1 декабря 2024, 08:38

Updated 1 декабря 2024, 08:38

Белгородские аквапарк, зоопарк и динопарк сменили собственника

Белгородские аквапарк, зоопарк и динопарк сменили собственника

19 сентября 2019, 08:40
Фото: Медиахолдинг 1Mi.
Доли в уставных капиталах перешли ООО «Мастерфест» Владимира Зотова.

Белгородские аквапарк, зоопарк и динопарк снова вышли из структуры ГК «Агро-Белогорье». По данным «СПАРК-Интерфакс», владельцем обществ с ограниченной ответственностью «Белгородский аквапарк», «Белгородский зоопарк» и «Динопарк» стало ООО «Мастерфест». Его учредитель и владелец – Владимир Зотов, депутат областной Думы, бенефициар и главный совладелец ГК «Агро-Белогорье».

Изменения коснулись также ООО «Муромский лес», ООО «Ольшанец парк» и ООО «Каскад». Они тоже вошли в структуру «Мастерфеста».

Белгородский зоопарк по итогам 2018 года отчитался о выручке в 45,5 млн рублей. Впервые с 2015 года компания вышла на чистую прибыль, которая превысила 4,6 млн рублей.

Ещё не открытый белгородский аквапарк пока продолжает нести убытки – в 2018 году они достигли почти 16 млн рублей.

Выручка «Динопарка» превысила 35,8 млн рублей. А вот чистая прибыль сократилась почти в семь раз – с 5,4 млн рублей в 2017 году до 808 тысяч годом позже.

«Ольшанец парк» выручил от продажи в 2018 году чуть более 18 млн рублей. Чистый убыток ООО превысил 70,9 млн рублей.

Напомним, в августе в ГК «Агро-Белогорье» сменился один из совладельцев. Александр Соловьёв продал 22,5 % доли в уставном капитале Группе компаний «Русагро».

В сентябре Владимир Зотов учредил ещё две компании – ООО «Акварест» и ООО «Курорт Ривьера».

#Евгений Грицков#Новости#Экономика#Агро-Белогорье#Аквапарк#Динопарк#Белгородский зоопарк#Владимир зотов#Владелец#Ольшанец Парк#Муромский лес
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