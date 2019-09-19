Белгородец пытался скрыться от автоинспекторов на чужом Mercedes

Posted 19 сентября 2019, 11:20
Published 19 сентября 2019, 11:20
Modified 20 августа 2024, 00:39
Updated 20 августа 2024, 00:39
Именно это привлекло внимание сотрудников ДПС: Mercedes двигался по дороге Белгород – Шебекино – Волоконовка, а после прозвучавшего требования остановиться только прибавил скорость. Задержать иномарку удалось на трассе Новый Оскол – Валуйки – Ровеньки силами дополнительных нарядов ДПС.
Водитель попытался сбежать на этот раз без авто, но осуществить план так и не смог. Выяснилось, что 30-летний житель Валуйского округа взял Mercedes у друга, а номера скрыл, чтобы избежать камер. Свой побег мужчина объяснил испугом, добавили в региональном управлении МВД.
В отношении водителя составлены административные материалы за скрытые регистрационные знаки, управление автомобилем при наличии неисправностей или условий, при которых его эксплуатация запрещена, а также за невыполнение требования об остановке.