Белгородец пытался скрыться от автоинспекторов на чужом Mercedes

Водитель попытался сбежать на этот раз без авто, но осуществить план так и не смог. Выяснилось, что 30-летний житель Валуйского округа взял Mercedes у друга, а номера скрыл, чтобы избежать камер. Свой побег мужчина объяснил испугом, добавили в региональном управлении МВД.