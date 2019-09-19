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Posted 19 сентября 2019, 11:20

Published 19 сентября 2019, 11:20

Modified 20 августа 2024, 00:39

Updated 20 августа 2024, 00:39

Белгородец пытался скрыться от автоинспекторов на чужом Mercedes

Белгородец пытался скрыться от автоинспекторов на чужом Mercedes

19 сентября 2019, 11:20
Фото: Медиахолдинг 1Mi.
Номера автомобиля он предусмотрительно закрыл.

Именно это привлекло внимание сотрудников ДПС: Mercedes двигался по дороге Белгород – Шебекино – Волоконовка, а после прозвучавшего требования остановиться только прибавил скорость. Задержать иномарку удалось на трассе Новый Оскол – Валуйки – Ровеньки силами дополнительных нарядов ДПС.

Водитель попытался сбежать на этот раз без авто, но осуществить план так и не смог. Выяснилось, что 30-летний житель Валуйского округа взял Mercedes у друга, а номера скрыл, чтобы избежать камер. Свой побег мужчина объяснил испугом, добавили в региональном управлении МВД.

В отношении водителя составлены административные материалы за скрытые регистрационные знаки, управление автомобилем при наличии неисправностей или условий, при которых его эксплуатация запрещена, а также за невыполнение требования об остановке.

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