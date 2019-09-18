В Белгородской области из аптеки вынесли 500 тысяч рублей

Posted 18 сентября 2019, 10:49
Published 18 сентября 2019, 10:49
Modified 20 августа 2024, 03:17
Updated 20 августа 2024, 03:17
Об исчезновении металлического ящика с выручкой полиции сообщила руководитель одной из сети аптек в Губкине. По её словам, внутри находилось более 500 тыс. рублей. Подозреваемым по уголовному делу стал родственник сотрудницы аптеки.
По предварительной версии, мужчина похитил ключ от помещения, проник внутрь, отключил сигнализацию и украл из подсобки ящик. Позже он признался, что распилил его подручными средствами: часть украденной суммы он потратил, остальное закопал неподалёку от города.
За крупную кражу местному жителю грозит до шести лет заключения. Сейчас он находится под подпиской о невыезде, уточнили в региональном управлении МВД.