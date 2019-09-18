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Posted 18 сентября 2019, 10:49

Published 18 сентября 2019, 10:49

Modified 20 августа 2024, 03:17

Updated 20 августа 2024, 03:17

В Белгородской области из аптеки вынесли 500 тысяч рублей

В Белгородской области из аптеки вынесли 500 тысяч рублей

18 сентября 2019, 10:49
Фото: Медиахолдинг 1Mi.
Сюжет
Кража
Преступником оказался несудимый 29-летний местный житель.

Об исчезновении металлического ящика с выручкой полиции сообщила руководитель одной из сети аптек в Губкине. По её словам, внутри находилось более 500 тыс. рублей. Подозреваемым по уголовному делу стал родственник сотрудницы аптеки.

По предварительной версии, мужчина похитил ключ от помещения, проник внутрь, отключил сигнализацию и украл из подсобки ящик. Позже он признался, что распилил его подручными средствами: часть украденной суммы он потратил, остальное закопал неподалёку от города.

За крупную кражу местному жителю грозит до шести лет заключения. Сейчас он находится под подпиской о невыезде, уточнили в региональном управлении МВД.

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