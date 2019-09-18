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Posted 18 сентября 2019, 08:57

Published 18 сентября 2019, 08:57

Modified 20 августа 2024, 00:39

Updated 20 августа 2024, 00:39

Прокуратура уличила белгородское правительство в нарушении прав многодетных семей

Прокуратура уличила белгородское правительство в нарушении прав многодетных семей

18 сентября 2019, 08:57
Фото: Медиахолдинг 1Mi.
Сюжет
Прокуратура
По местным законам получать выплату на третьего ребёнка могли только граждане, проживающие в области не менее трёх лет.

О нарушениях прокуратура сообщила в правительство региона.

Согласно постановлению на выплату при рождении третьего ребёнка могли претендовать граждане РФ, зарегистрированные и проживающие в Белгородской области не менее трёх лет. Компенсация назначалась на третьего и последующих детей в случае их рождения или усыновления после 31 декабря 2012 года. Деньги многодетные семьи могли получать до достижения ребёнком трёхлетнего возраста.

Однако в федеральных законах требований об обязательной регистрации по месту жительства не менее трёх лет нет. Таким образом, порядок выплаты в Белгородской области ограничивает соцподдержку многодетных семей и идёт вразрез с нацпроектом «Демография».

Правительство региона предложение прокуратуры о внесении изменений в постановление поддержало. Обновлённый документ разместили на правовых порталах 13 сентября. Он вступит в силу спустя 10 дней после публикации, сообщили в прокуратуре Белгородской области.

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