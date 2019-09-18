Прокуратура уличила белгородское правительство в нарушении прав многодетных семей

Posted 18 сентября 2019, 08:57
Published 18 сентября 2019, 08:57
Modified 20 августа 2024, 00:39
Updated 20 августа 2024, 00:39
О нарушениях прокуратура сообщила в правительство региона.
Согласно постановлению на выплату при рождении третьего ребёнка могли претендовать граждане РФ, зарегистрированные и проживающие в Белгородской области не менее трёх лет. Компенсация назначалась на третьего и последующих детей в случае их рождения или усыновления после 31 декабря 2012 года. Деньги многодетные семьи могли получать до достижения ребёнком трёхлетнего возраста.
Однако в федеральных законах требований об обязательной регистрации по месту жительства не менее трёх лет нет. Таким образом, порядок выплаты в Белгородской области ограничивает соцподдержку многодетных семей и идёт вразрез с нацпроектом «Демография».
Правительство региона предложение прокуратуры о внесении изменений в постановление поддержало. Обновлённый документ разместили на правовых порталах 13 сентября. Он вступит в силу спустя 10 дней после публикации, сообщили в прокуратуре Белгородской области.