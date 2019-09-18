Прокуратура уличила белгородское правительство в нарушении прав многодетных семей

Согласно постановлению на выплату при рождении третьего ребёнка могли претендовать граждане РФ, зарегистрированные и проживающие в Белгородской области не менее трёх лет. Компенсация назначалась на третьего и последующих детей в случае их рождения или усыновления после 31 декабря 2012 года. Деньги многодетные семьи могли получать до достижения ребёнком трёхлетнего возраста.