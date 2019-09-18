Барсук не устоял перед вирусом бешенства в Белгородской области

Всего с начала 2019-го специалисты проверили 190 проб патологического материала, в 33 случаях бешенство подтвердилось. Лидируют по заболеваемости домашние животные – кошки и собаки. На их долю пришлось 26 случаев. Кроме этого, было выявлено пять диких животных, а среди крупного и мелкого рогатого скота – два, в том числе бешеная овца.