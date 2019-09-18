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Барсук не устоял перед вирусом бешенства в Белгородской области

18 сентября 2019, 07:46
Фото: pixabay.com
С начала года в регионе лабораторно подтверждено 33 случая заболевания у животных.

В сентябре текущего года вирус обнаружили у двух кошек и барсука. Животных привезли на исследование в Белгородскую МВЛ из Старооскольского горокруга, Белгородского и Краснояружского районов.

Всего с начала 2019-го специалисты проверили 190 проб патологического материала, в 33 случаях бешенство подтвердилось. Лидируют по заболеваемости домашние животные – кошки и собаки. На их долю пришлось 26 случаев. Кроме этого, было выявлено пять диких животных, а среди крупного и мелкого рогатого скота – два, в том числе бешеная овца.

В региональном Россельхознадзоре напоминают, что единственный способ спасти животное от рабической инфекции – сделать вакцину.

Напомним, что по заболеваемости бешенством Белгородская область вышла в лидеры в стране. При этом в регионе наблюдается дефицит вакцин от рабической инфекции.

Согласно постановлению областного правительства, карантин из-за бешенства действует в нескольких районах Белгородской области до октября.

От инфекции страдают не только животные: в сентябре в Терновке Яковлевского горокруга пенсионерка умерла после укуса бешеной кошки.

Женщина умерла в Белгородской области после укуса бешеной кошки
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