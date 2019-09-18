Барсук не устоял перед вирусом бешенства в Белгородской области

В сентябре текущего года вирус обнаружили у двух кошек и барсука. Животных привезли на исследование в Белгородскую МВЛ из Старооскольского горокруга, Белгородского и Краснояружского районов.
Всего с начала 2019-го специалисты проверили 190 проб патологического материала, в 33 случаях бешенство подтвердилось. Лидируют по заболеваемости домашние животные – кошки и собаки. На их долю пришлось 26 случаев. Кроме этого, было выявлено пять диких животных, а среди крупного и мелкого рогатого скота – два, в том числе бешеная овца.
В региональном Россельхознадзоре напоминают, что единственный способ спасти животное от рабической инфекции – сделать вакцину.
Напомним, что по заболеваемости бешенством Белгородская область вышла в лидеры в стране. При этом в регионе наблюдается дефицит вакцин от рабической инфекции.
Согласно постановлению областного правительства, карантин из-за бешенства действует в нескольких районах Белгородской области до октября.
От инфекции страдают не только животные: в сентябре в Терновке Яковлевского горокруга пенсионерка умерла после укуса бешеной кошки.