Bel.ru
ГлавноеВсе новости
Изображение материала

Верующие отметят 108-ю годовщину канонизации святителя Иоасафа

17 сентября 2019, 04:00
Фото: pixabay.com
Масштабные торжества пройдут в областном центре 16 и 17 сентября.

По случаю 108-й годовщины канонизации и 265-летия со дня смерти святителя Иоасафа, епископа Белгородского, 16 сентября состоится крестный ход от Николо-Иоасафовского собора к часовне на Свято-Троицком бульваре. В полночь 17 сентября в пещерке святителя Иоасафа пройдёт литургия.

Напомним, мощи святителя Иоасафа, которые ежегодно становятся целью паломничества многочисленных верующих, находятся в Преображенском кафедральном соборе Белгорода. В три и шесть часов утра 17 сентября здесь пройдут богослужения, а в девять утра у здания Белгородской митрополии на Троицкой площади архипастыри возглавят служение и славление святителя.

Святой считается покровителем и защитником Белгородской области. Он родился в 1705 году, с семи лет обучался в Киевской духовной академии. В 17 лет он ушёл в Киево-Межегорский Спасо-Преображенский монастырь, а через два года принял постриг с именем Иларион. Ещё через два года полностью отрёкся от мирской жизни и стал Иоасафом.

В 1748 году он стал епископом Белгородским и Обоянским. За несколько месяцев до смерти Иоасаф простился с паствой в Белгороде, повидал родителей и на обратной дороге в Грайвороне серьёзно заболел. Он скончался 10 (23) декабря 1754 года. За полтора века тело Иоасафа оставалось нетленным, у его гроба происходили исцеления и чудеса. После одобрения императора Николая II 4 (17) сентября 1911 года состоялись канонизация и открытие мощей.

Материалы по теме
Жизнь и чудеса Иоасафа Белгородского увидят посетители художественного музеяКрестный ход с мощами святителя Иоасафа прошёл в БелгородеВ Белгороде на время крестного хода с мощами святителя Иоасафа перекроют движение
#Новости#Иоасаф#Канонизация#Крестный ход#Литургия#Годовщина#Религия
Подпишитесь
Село Муром под Белгородом снова подверглось массивному обстрелу со стороны Украины
Сегодня, 14:46
Председатель горсовета Белгорода предложил провести учения по гражданской обороне
Сегодня, 12:30
Витраж Белгородской филармонии станет бронированным за счёт ударопрочной плёнки
Сегодня, 10:34
Белгородец про обстрел села: Дом затрясся и посыпались стёкла
Сегодня, 12:14
Пострадавшего от взрыва дрона ребёнка из Белгорода увезли в федеральный медцентр
Сегодня, 12:38
В Белгороде УК заставляла жильцов покупать скамейки в подвал
Вчера, 19:59