Верующие отметят 108-ю годовщину канонизации святителя Иоасафа

По случаю 108-й годовщины канонизации и 265-летия со дня смерти святителя Иоасафа, епископа Белгородского, 16 сентября состоится крестный ход от Николо-Иоасафовского собора к часовне на Свято-Троицком бульваре. В полночь 17 сентября в пещерке святителя Иоасафа пройдёт литургия.
Напомним, мощи святителя Иоасафа, которые ежегодно становятся целью паломничества многочисленных верующих, находятся в Преображенском кафедральном соборе Белгорода. В три и шесть часов утра 17 сентября здесь пройдут богослужения, а в девять утра у здания Белгородской митрополии на Троицкой площади архипастыри возглавят служение и славление святителя.
Святой считается покровителем и защитником Белгородской области. Он родился в 1705 году, с семи лет обучался в Киевской духовной академии. В 17 лет он ушёл в Киево-Межегорский Спасо-Преображенский монастырь, а через два года принял постриг с именем Иларион. Ещё через два года полностью отрёкся от мирской жизни и стал Иоасафом.
В 1748 году он стал епископом Белгородским и Обоянским. За несколько месяцев до смерти Иоасаф простился с паствой в Белгороде, повидал родителей и на обратной дороге в Грайвороне серьёзно заболел. Он скончался 10 (23) декабря 1754 года. За полтора века тело Иоасафа оставалось нетленным, у его гроба происходили исцеления и чудеса. После одобрения императора Николая II 4 (17) сентября 1911 года состоялись канонизация и открытие мощей.