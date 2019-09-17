Верующие отметят 108-ю годовщину канонизации святителя Иоасафа

Святой считается покровителем и защитником Белгородской области. Он родился в 1705 году, с семи лет обучался в Киевской духовной академии. В 17 лет он ушёл в Киево-Межегорский Спасо-Преображенский монастырь, а через два года принял постриг с именем Иларион. Ещё через два года полностью отрёкся от мирской жизни и стал Иоасафом.