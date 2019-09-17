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Posted 17 сентября 2019, 08:00

Published 17 сентября 2019, 08:00

Modified 20 августа 2024, 04:33

Updated 20 августа 2024, 04:33

В Белгороде десятилетний пешеход попал под автобус

В Белгороде десятилетний пешеход попал под автобус

17 сентября 2019, 08:00
Фото: Медиахолдинг 1Mi.
Сюжет
ДТП
Происшествие случилось утром 17 сентября.

На перекрёстке улицы Попова и проспекта Славы в Белгороде в 8 часов утра 17 сентября маршрутный автобус наехал на десятилетнего пешехода. На место происшествия выезжали сотрудники ГИБДД, бригада скорой помощи и спасатели Белгорода, сообщили в пресс-службе МЧС по Белгородской области.

По предварительным данным, мальчик переходил улицу по пешеходному переходу, но на красный свет. Ему оказали медицинскую помощь в больнице и отпустили домой.

Пешеход пострадал сегодня утром и в Алексеевке. Там водитель 1968 года рождения на иномарке около 7:40 сдавал задним ходом и наехал на 21-летнего мужчину. ГИБДД выясняет все обстоятельства происшествия, сообщили в пресс-службе УМВД региона.

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#Евгений Грицков#Новости#ДТП#Происшествия#Аварии#Проспект славы#Пешеходы#Попова
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