В Белгороде десятилетний пешеход попал под автобус

Пешеход пострадал сегодня утром и в Алексеевке. Там водитель 1968 года рождения на иномарке около 7:40 сдавал задним ходом и наехал на 21-летнего мужчину. ГИБДД выясняет все обстоятельства происшествия, сообщили в пресс-службе УМВД региона.