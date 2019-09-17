В Белгороде десятилетний пешеход попал под автобус

Posted 17 сентября 2019, 08:00
Published 17 сентября 2019, 08:00
Modified 20 августа 2024, 04:33
Updated 20 августа 2024, 04:33
На перекрёстке улицы Попова и проспекта Славы в Белгороде в 8 часов утра 17 сентября маршрутный автобус наехал на десятилетнего пешехода. На место происшествия выезжали сотрудники ГИБДД, бригада скорой помощи и спасатели Белгорода, сообщили в пресс-службе МЧС по Белгородской области.
По предварительным данным, мальчик переходил улицу по пешеходному переходу, но на красный свет. Ему оказали медицинскую помощь в больнице и отпустили домой.
Пешеход пострадал сегодня утром и в Алексеевке. Там водитель 1968 года рождения на иномарке около 7:40 сдавал задним ходом и наехал на 21-летнего мужчину. ГИБДД выясняет все обстоятельства происшествия, сообщили в пресс-службе УМВД региона.