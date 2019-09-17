Совершивший убийство в белгородском баре получил 19 лет колонии особого режима

Областной суд 17 сентября вынес приговор в отношении 43-летнего белгородца, обвиняемого в убийстве и покушении на убийство, и его 29-летнего приятеля, которого обвиняли в пособничестве в убийстве и покушении на убийство.
7 ноября 2017 года поздно вечером подсудимые отдыхали в кафе в Строителе. Старшему из них не понравился один из посетителей, который сделал ему замечания. Он стал избивать того и наносить удары ножом. Его приятель в это время угрожал убийством остальным присутствующим и напал на другого мужчину, которых хотел защитить потерпевшего.
После расправы над первой жертвой, подсудимые продолжили избивать второго мужчину, пытались выбросить его со второго этажа. Когда тот начал оказывать сопротивление, главный обвиняемый начал бить его ножом. Избиваемый потерял сознание, нападавшие решили, что он умер.
Суд вынес обвиняемым наказание в виде 19 лет и 14 лет и двух месяцев соответственно с отбыванием в исправительной колонии особого и строгого режима. Также родственник погибшего должен получить компенсацию морального вреда в размере 900 тысяч рублей.
Приговор ещё не вступил в законную силу, сообщили в областной прокуратуре.