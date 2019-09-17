Совершивший убийство в белгородском баре получил 19 лет колонии особого режима

7 ноября 2017 года поздно вечером подсудимые отдыхали в кафе в Строителе. Старшему из них не понравился один из посетителей, который сделал ему замечания. Он стал избивать того и наносить удары ножом. Его приятель в это время угрожал убийством остальным присутствующим и напал на другого мужчину, которых хотел защитить потерпевшего.