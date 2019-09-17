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Posted 17 сентября 2019, 10:12

Published 17 сентября 2019, 10:12

Modified 20 августа 2024, 03:17

Updated 20 августа 2024, 03:17

Квартиру, дом и земельный участок белгородца арестовали, чтобы погасить долг 77,3 млн

Квартиру, дом и земельный участок белгородца арестовали, чтобы погасить долг 77,3 млн

17 сентября 2019, 10:12
Фото: Медиахолдинг 1Mi.
Сюжет
Судебные приставы
Кроме этого, ограничения наложили на Mercedes и Lexus должника.

Житель Белгорода накопил более 77,3 млн рублей долгов по кредитам и коммунальным платежам, также деньги он не вернул физлицам.

Гасить задолженность мужчина не собирался и от судебных приставов скрывался. Чтобы ускорить возврат денег, на его банковские счета обратили взыскание, на автомобили Mercedes-Benz ML 350, Lexus GS и на недвижимость наложили ограничения.

Также пришлось арестовать его однокомнатную квартиру за 5 млн рублей площадью 74,2 м2, дом в 350,3 м2 и земельный участок площадью 1,2 тыс. м2 на 37,6 млн рублей.

Недвижимость приставы передадут на торги, вырученные деньги переведут взыскателям, сообщили в УФССП России по Белгородской области.

Напомним, на торгах в Белгороде продадут имущество должников на 55 млн рублей.

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