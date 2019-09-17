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Posted 17 сентября 2019, 06:56

Published 17 сентября 2019, 06:56

Modified 1 декабря 2024, 08:53

Updated 1 декабря 2024, 08:53

Александра Кокорина и Павла Мамаева освободили из белгородской колонии

Александра Кокорина и Павла Мамаева освободили из белгородской колонии

17 сентября 2019, 06:56
Фото: Медиахолдинг 1Mi.
Футболисты вышли по условно-досрочному освобождению.

Александр Кокорин и Павел Мамаев вышли на свободу сегодня, 17 сентября, сообщает РИА «Новости». Скандально известные спортсмены отбывали наказание в исправительной колонии № 4 в Алексеевском горокруге.

Напомним, что футболисты попали за решётку из-за того, что в октябре 2018 года отметились в двух драках. В одной из них пострадал чиновник Минпромторга, в другой – водитель ведущей Первого канала.

Суд назначил Александру Кокорину наказание в виде полутора лет лишения свободы, Павлу Мамаеву – год и пять месяцев. Отбывали наказание футболисты в исправительной колонии № 4 в Белгородской области.

6 сентября суд постановил освободить Кокорина и Мамаева условно-досрочно. Прокуратура решение суда поддержала.

Без происшествий не обошлось и во время освобождения заключённых. Отчим Александра Кокорина наехал на «Гелендвагене» на ногу журналиста Life News. В УМВД региона проводят проверку по этому факту.

#Новости#Общество#Белгородская область#Алексеевка#Колония#Александр кокорин#Футболисты#УДО
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