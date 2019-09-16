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Posted 16 сентября 2019, 14:45

Published 16 сентября 2019, 14:45

Modified 20 августа 2024, 04:33

Updated 20 августа 2024, 04:33

В Белгороде вынесли приговор убийце партнёра по автобизнесу

В Белгороде вынесли приговор убийце партнёра по автобизнесу

16 сентября 2019, 14:45
Фото: Медиахолдинг 1Mi.
Сюжет
Убийство
Слушание дела проходило в Октябрьском районном суде.

По данным городской прокуратуры, обвинённый и убитый с 2011 по 2018 годы были соучредителями белгородской организации ООО «АвтоТехЦентр», но поссорились на почве перераспределения долей уставного капитала.

9 августа 2018 года около 14:00 мужчины пытались в очередной раз договориться по спорному вопросу в автомобиле одного из них. В итоге 33-летний коллега нанёс старшему товарищу 63 лет смертельный удар ножом в шею. Потерпевший скончался на месте от острой кровопотери.

Обвиняемый вину признал и активно сотрудничал со следствием. Его признали виновным по ст. 105 УК РФ «Убийство», он получил 12 лет лишения свободы в колонии строгого режима.

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