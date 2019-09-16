В Белгороде вынесли приговор убийце партнёра по автобизнесу

Posted 16 сентября 2019, 14:45
Published 16 сентября 2019, 14:45
Modified 20 августа 2024, 04:33
Updated 20 августа 2024, 04:33
По данным городской прокуратуры, обвинённый и убитый с 2011 по 2018 годы были соучредителями белгородской организации ООО «АвтоТехЦентр», но поссорились на почве перераспределения долей уставного капитала.
9 августа 2018 года около 14:00 мужчины пытались в очередной раз договориться по спорному вопросу в автомобиле одного из них. В итоге 33-летний коллега нанёс старшему товарищу 63 лет смертельный удар ножом в шею. Потерпевший скончался на месте от острой кровопотери.
Обвиняемый вину признал и активно сотрудничал со следствием. Его признали виновным по ст. 105 УК РФ «Убийство», он получил 12 лет лишения свободы в колонии строгого режима.