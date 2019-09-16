В Белгороде вынесли приговор убийце партнёра по автобизнесу

9 августа 2018 года около 14:00 мужчины пытались в очередной раз договориться по спорному вопросу в автомобиле одного из них. В итоге 33-летний коллега нанёс старшему товарищу 63 лет смертельный удар ножом в шею. Потерпевший скончался на месте от острой кровопотери.