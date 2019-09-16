Родители погибшей во время ринопластики девушки выиграли суд у белгородской больницы

Было установлено, что если бы при лечении использовали «Дантролен», вероятность летального исхода можно было бы сократить до 5 %, но препарат на территории России запрещён. Не проводят в стране и диагностику предрасположенности к злокачественной гипертермии, поэтому анестезиолог о редком заболевании у девушки не знал.