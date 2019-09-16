Родители погибшей во время ринопластики девушки выиграли суд у белгородской больницы

Posted 16 сентября 2019, 13:31
Published 16 сентября 2019, 13:31
Modified 1 декабря 2024, 08:55
Updated 1 декабря 2024, 08:55
В декабре 2016 года пациентка детской областной клинической больницы умерла во время пластической операции – 24-летняя девушка хотела удалить горбинку носа. Хирургическое вмешательство было платным.
За оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья, было возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 238 УК РФ. Обвинение предъявили врачу – анестезиологу-реаниматологу.
Судмедэксперты провели два исследования и выяснили, что смерть наступила из-за сердечной недостаточности. Появилась она из-за редкого генетического заболевания – злокачественной гипертермии. Заболевание возникает во время или после общей анестезии из-за воздействия определённых лекарств. Смертность наступает в 80−85 % случаев.
Было установлено, что если бы при лечении использовали «Дантролен», вероятность летального исхода можно было бы сократить до 5 %, но препарат на территории России запрещён. Не проводят в стране и диагностику предрасположенности к злокачественной гипертермии, поэтому анестезиолог о редком заболевании у девушки не знал.
Судмедэксперты выявили нарушения во время анестезии и реанимации, но пришли к выводу, что прямо на смерть пациентки они повлиять не могли. Врача оправдали.
Однако Белгородский областной суд с решением районного суда не согласился. Коллегия признала, что найденные недостатки к несчастному случаю не привели, но стали неблагоприятными факторами, на фоне которых смерть наступила.
Суд постановил взыскать компенсацию морального вреда в пользу родственников умершей девушки – больница должна выплатить каждому истцу по 200 тыс. рублей. При определении суммы учитывалось, что заболевание редкое, провести диагностику было невозможно, а смертность от данного заболевания – высокая, сообщили в пресс-службе Белгородского областного суда.