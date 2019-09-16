Движение по одной из улиц Белгорода закрыли почти на год

Posted 16 сентября 2019, 09:10
Published 16 сентября 2019, 09:10
Modified 20 августа 2024, 00:39
Updated 20 августа 2024, 00:39
В связи с обращением ООО «Трансюжстрой-ПГС» городская администрация решила закрыть движение транспортных средств по ул. Зареченской в районе домов №№ 3, 5, 9. Согласно распоряжению, подписанному Юрием Галдуном, ограничения будут действовать с 16 сентября 2019 года до 10 августа 2020 года с 8 утра до 23 вечера.
Объехать участок можно будет по улицам Зареченская – Харьковская. До 14 сентября застройщик должен был установить ограждения и дорожные знаки, а департамент горхозяйства администрации Белгорода в срок до 15 сентября – проконтролировать выполнение мероприятий по обеспечению безопасности дорожного движения, в том числе информирование о возможных вариантах объезда.