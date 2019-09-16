Движение по одной из улиц Белгорода закрыли почти на год

Объехать участок можно будет по улицам Зареченская – Харьковская. До 14 сентября застройщик должен был установить ограждения и дорожные знаки, а департамент горхозяйства администрации Белгорода в срок до 15 сентября – проконтролировать выполнение мероприятий по обеспечению безопасности дорожного движения, в том числе информирование о возможных вариантах объезда.