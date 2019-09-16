Белгородские автоинспекторы перешли на усиленное дежурство

Posted 16 сентября 2019, 13:39
Published 16 сентября 2019, 13:39
Modified 20 августа 2024, 05:30
Updated 20 августа 2024, 05:30
Сотрудники белгородской ГИБДД переходят на усиленное дежурство. Следить автоинспекторы будут за дорогами возле учебных учреждений и пешеходными переходами, за нарушителями правил дорожного движения.
Кроме этого, Госавтоинспекция проверит освещённость улиц и дорог, участки, на которых проходят дорожно-строительные работы. Под контроль ГИБДД попадут и водители автобусов – их проверят на знание ПДД.
В УМВД России по Белгородской области отметили, что вместе с автоинспекторами в рейды выйдут участковые уполномоченные полиции, сотрудники службы по делам несовершеннолетних, общественные инспекторы ГИБДД.