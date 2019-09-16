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Posted 16 сентября 2019, 13:39

Published 16 сентября 2019, 13:39

Modified 20 августа 2024, 05:30

Updated 20 августа 2024, 05:30

Белгородские автоинспекторы перешли на усиленное дежурство

Белгородские автоинспекторы перешли на усиленное дежурство

16 сентября 2019, 13:39
Фото: Медиахолдинг 1Mi.
Сюжет
Автобус
Во время рейдов проверят обстановку на дорогах возле учебных заведений и соблюдение ПДД водителями автобусов.

Сотрудники белгородской ГИБДД переходят на усиленное дежурство. Следить автоинспекторы будут за дорогами возле учебных учреждений и пешеходными переходами, за нарушителями правил дорожного движения.

Кроме этого, Госавтоинспекция проверит освещённость улиц и дорог, участки, на которых проходят дорожно-строительные работы. Под контроль ГИБДД попадут и водители автобусов – их проверят на знание ПДД.

В УМВД России по Белгородской области отметили, что вместе с автоинспекторами в рейды выйдут участковые уполномоченные полиции, сотрудники службы по делам несовершеннолетних, общественные инспекторы ГИБДД.

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