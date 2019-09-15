В Белгороде проводили в последний путь убитого таксиста

Posted 15 сентября 2019, 13:17
Published 15 сентября 2019, 13:17
Modified 1 декабря 2024, 08:02
Updated 1 декабря 2024, 08:02
В память о коллеге таксисты Белгорода устроили флешмоб, перекрыв одну из полос на Михайловском шоссе.
Напомним, 47-летний таксист пропал без вести 10 сентября. Последний раз он выходил на связь в 23:00. Об этом сообщил поисковый отряд «Лиза Алерт». 13 сентября стало известно, что тело пропавшего таксиста найдено в Разумном.
По одной из версий мужчина стал жертвой пассажира-наркомана. Ездил он на «Рено Логан» серебристого цвета.
Следователи проводят проверку по данному факту, произошедшее в силовых структурах пока не комментируют.