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Posted 15 сентября 2019, 13:17

Published 15 сентября 2019, 13:17

Modified 1 декабря 2024, 08:02

Updated 1 декабря 2024, 08:02

В Белгороде проводили в последний путь убитого таксиста

В Белгороде проводили в последний путь убитого таксиста

15 сентября 2019, 13:17
Фото: Медиахолдинг 1Mi.
Сюжет
Убийство
Похороны убитого мужчины прошли сегодня, 15 сентября.

В память о коллеге таксисты Белгорода устроили флешмоб, перекрыв одну из полос на Михайловском шоссе.

Напомним, 47-летний таксист пропал без вести 10 сентября. Последний раз он выходил на связь в 23:00. Об этом сообщил поисковый отряд «Лиза Алерт». 13 сентября стало известно, что тело пропавшего таксиста найдено в Разумном.

По одной из версий мужчина стал жертвой пассажира-наркомана. Ездил он на «Рено Логан» серебристого цвета.

Следователи проводят проверку по данному факту, произошедшее в силовых структурах пока не комментируют.

Видео сообщества «Авто Белгород» в социальной сети «ВКонтакте»

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#Новости#Видео#Общество#Убийство#Такси#Разумное#Таксист
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