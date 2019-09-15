В Белгороде проводили в последний путь убитого таксиста

Напомним, 47-летний таксист пропал без вести 10 сентября. Последний раз он выходил на связь в 23:00. Об этом сообщил поисковый отряд «Лиза Алерт». 13 сентября стало известно, что тело пропавшего таксиста найдено в Разумном.